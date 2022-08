El mirobrigense Fernando Arrabal cumple 90 años creando a contracorriente

Dramaturgo, poeta, ensayista, cineasta, artista plástico, experto en polémicas y “desobediente congénito”. Así es Fernando Arrabal, creador poliédrico que este 11 de agosto, cumple 90 años.

Hijo adoptivo de Ciudad Rodrigo, Melillense de nacimiento (1932) pero “exiliado” de corazón, Arrabal vive desde los 23 años (entre idas y venidas a España) en París, ciudad donde este hijo de un militar llegó gracias a una beca de estudio, lo que le hizo cambiar la España de la posguerra por Francia.

Gafas redondas, barba y unas vistosas pajaritas sin anudar, a caballo entre un sempiterno vanguardista y un intelectual trasnochado, como reconoce él mismo.

Dos veces Premio Nacional de Teatro y Premio Nadal de Novela, candidato al Premio Nobel, el aclamado iconoclasta y autor de “La travesía del imperio” se relacionó con algunas de las mentes más lúcidas de su tiempo, como las de Picasso, Dalí, Samuel Beckett, André Breton, Jodorowsky, Milan Kundera o Michel Houellebecq.

Pero hay un premio que se le resiste, el Cervantes, un galardón que le gustaría recibir, contó en 2015: “Claro que me gustaría que me lo dieran, llevo más de 60 años dándole vueltas y, en contra de lo que la gente pudiera pensar, todo el mundo cree que soy un provocador, yo no quiero arrabalizar a Cervantes; al contrario, toda mi vida he luchado por cervantizarme”.