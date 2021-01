El Ministerio no aclara el futuro de los profesores técnicos de FP

La incertidumbre de los profesores técnicos de FP, aquellos que dan clase en esta enseñanza y que están titulados en Formación Profesional pero no disponen de uno universitario, sigue en el aire. El Ministerio de Educación asegura a LA GACETA que continuarán dando clases tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) aunque no especifica cómo, ya que lo supedita a una nueva norma sobre FP cuyos términos todavía se desconocen.

La Ley Celaá recientemente aprobada establece que se integrarán en el cuerpo de profesores de Secundaria las especialidades de Formación Profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP. Para que este trasvase sea posible, los docentes deben disponer de un título universitario. Sin él, la única solución que ofrece al Ministerio es que si el docente es funcionario, se mantendrá en el cuerpo de profesores técnicos de FP a extinguir hasta su jubilación. El problema surge con los interinos y los que están estudiando una oposición.

Sobre este asunto, el Ministerio recuerda que la LOMLOE no establece el acceso del profesorado de un cuerpo a otro, por lo que debe ser desarrollada en una norma posterior. “Hasta entonces, ningún docente se verá afectado”, afirma. Eso sí, subraya que ningún profesor “se verá perjudicado” y que el paso no será un problema para la mayoría, ya que en 19 de las 29 especialidades de FP ya se exige un título universitario para dar clase. Incide, además, que los profesores técnicos que ya son funcionarios y que no dispongan de la titulación para pasar al cuerpo de Secundaria, permanecerán como hasta ahora, mientras que para el resto de supuestos, los interinos sin título universitario, se regulará en la próxima normativa sobre FP. “Estos perfiles de profesorado seguirán manteniendo su presencia como docentes en las enseñanzas de FP”, responde sin especificar cómo.

La incertidumbre actual preocupa a la comunidad educativa. Los sindicatos han manifestado su postura en contra del limbo en el que pueden quedar miles de profesores técnicos. A los centros y administraciones educativas les preocupa quedarse sin suficientes profesionales para dar clase, sobre todo en ciclos donde la formación práctica es muy importante y difícilmente un titulado universitario puede impartirla, por ejemplo en peluquería.

La Consejería de Educación también ha mostrado su desacuerdo con la iniciativa. Señala que se trata de “otro destrozo más de la LOMLOE” y que en la Conferencia Sectorial ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya mostró su rechazo. La consejera pidió que se intentara corregir este aspecto en su tramitación parlamentaria en el Senado, pero la disposición se ha mantenido sin cambios, al igual que el resto de la ley. Pese a ello, la Junta asegura que continuará solicitando al Ministerio que proteja la figura del profesor técnico de FP en el desarrollo de la ley “dado que es competencia básica”.