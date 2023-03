El militar jubilado que busca una segunda oportunidad en la Universidad de Salamanca

Con 67 años, Calixto Rodríguez Blanco se ha propuesto estudiar una carrera universitaria. Le gusta especialmente la historia y el dibujo, pero no cierra ninguna puerta porque lo que él quiere es disfrutar con el estudio.

Tres son los motivos que han llevado a este militar jubilado a presentarse a las pruebas de acceso para mayores de 45 años. “La primera razón es que en la familia he tenido casos de personas que han ido perdiendo la memoria y yo pienso que la cerebro hay que entrenarlo; la segunda es que siempre he tenido inquietudes culturales, de hecho he dado dos conferencias en Valladolid sobre Fray Luis de León; y la tercera razón es la satisfacción de enriquecerme como persona”, explica.

Probablemente es la persona de mayor edad que se presentó al examen de acceso organizado por la Universidad de Salamanca para los mayores de 25 y 45 años, pero él resta importancia a su esfuerzo: “No tengo mérito, simplemente me gustan los retos y conseguir esto es un reto”, asegura y añade: “Si no lo logro, lo intentaré el siguiente año”. Calixto Rodríguez no tiene intención de tirar la toalla.

Oficial del Ejército del Aire, pasó la mayor parte de su vida laboral en la base aérea de Torrejón, aunque en los últimos años de servicio disfrutó de su tierra —es natural de Retortillo— como militar en la base aérea de Matacán. En esta nueva aventura, Calixto Rodríguez ha encontrado el apoyo de su familia: “Tengo varios hijos y están contentos de que su padre quiera entrar en la universidad”.

Ayer estaba satisfecho con el resultado del primer ejercicio de Comentario de Texto y tranquilo ante el siguiente examen de Lengua Castellana.

Once personas mayores de 45 años se han matriculado en las pruebas de acceso de la Universidad de Salamanca de 2022 y se presentaron nueve al examen. Además, otro medio centenar probó suerte en la vía para mayores de 25 años. Las cifras se han reducido a la mitad respecto a años pasados, pero según explica el responsable de las pruebas de acceso, Emilio Calle, los aspirantes llegan mucho más preparados, de manera que a la vez que han disminuido los candidatos, ha aumentado el porcentaje de aprobados.

“Quiero hacer una oposición. Trabajo en una fábrica de especias cargando sacos de 25 kilos y no me veo así hasta la jubilación”, reconoce mientras echa un ojo a sus apuntes Mariola Seller, a punto de cumplir los 50 años. “Tenía que haber estudiado antes”, comenta y lamenta que su hijo, de 20 años no haya querido estudiar. “Ya se dará cuenta como yo”, apostilla.

Muchos de los matriculados en estas pruebas buscan eso: una segunda oportunidad. Algunos aspiran a estudiar una carrera universitaria, pero otros solo quieren aprobar el examen para tener la equivalencia con Bachillerato y así poder presentarse a ciertas oposiciones. Es el caso de María, trabajadora del comercio que a los 37 años ha dado el paso dispuesta a aprobar las oposiciones de Renfe. Junto a ella ayer estaba repasando una joven de 24 años que quiere convertirse en enfermera como su madre y su hermana.

Miguel Ángel Rodríguez, de 27 años, ha trabajado como DJ mucho tiempo y ahorra que ha ahorrado y se ha preparado, prueba suerte en la prueba de acceso convencido de que puede hacer la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. “Ha sido un trabajo duro, pero me ha permitido ahorrar para mis estudios y ahora espero tener suerte”, señala.

Ayer los pasillos de la segunda planta de la Facultad de Economía y Empresa estaban llenos de historias de superación como la de un ex guardia civil que, a punto de cumplir 55 años, quiere cursar el grado en Física, o la de Rosario Hernández, con una enfermedad ocular, que quiere estudiar Psicología para ayudar a los demás. Todos quieren tener otra oportunidad.