El miedo a no poder hacer los exámenes de la Universidad de Salamanca por falta de cobertura

La crisis del COVID-19 ha acelerado la implantación de la enseñanza online, sin embargo, no todos los estudiantes cuentan con los medios necesarios para continuar el curso en modo no presencial. Las clases virtuales, y más aún las evaluaciones online, suponen un grave problema para los estudiantes que viven en lugares con poca cobertura. Cerca de 200 alumnos han pedido a la Universidad de Salamanca que les ayude con medios informáticos, se ha tramitado el préstamo de 24 portátiles y más de un centenar de tarjetas SIM, con capacidad de 60Gb de datos (no de telefonía). Margarita López es una de las alumnas afectadas por esta situación. Vive en Crespos (Ávila) y la fibra no llega hasta su casa. “Hasta la esquina de mi calle hay ADSL, pero a mi casa no llega. Ninguna compañía no quiere meter cables y la única solución que me dan es ponerlos por arriba, pero la vecina a la que le cruzarían no me deja, así que no tengo internet”, se lamenta la joven que, paradójicamente, es estudiante de cuarto de Ingeniería Informática en la Facultad de Ciencias.

Margarita López, en el ordenador sin conexión.

Hasta ahora se ha apañado con los datos del móvil, así que agradece que buena parte de los profesores pasen grabaciones de las clases, de forma que ella puede seguirlas cuando le va mejor, pero ya ha tenido algún problema para entregar trabajos a tiempo y teme lo que pueda suceder cuando tenga que hacer exámenes online. “Me da miedo que se me vaya conexión en exámenes, aunque la delegación de estudiantes me ha dicho que como saben que mi conexión no es buena y se me puede cortar, no me pueden suspender sin más”, comenta. El lunes ya recibió la tarjeta de la Universidad, así que ahora está más tranquila.

“La red de mi casa no soporta los programas actuales”, se lamenta el alumno que vive en una aldea de Lugo