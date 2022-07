El método de esta ‘tiktoker’ salmantina para dormir gratis en un hotel

“Entre medias de toda la locura me acordé de este hotel porque ya lo había visto antes en redes sociales. Me puse en contacto con él y al rato me contestaron que justo acababan de cancelar la habitación, así que al instante cogimos los vuelos para despegar esa tarde hacia la isla”, explica Beatriz Carpio.

La experiencia ha hecho aún más viral a Beatriz Carpio. Desde la publicación de sus vídeos informando sobre “la mayor locura de su vida”, han aumentado los seguidores en sus redes sociales. “Se lo recomendaría solo a los jóvenes porque a la gente mayor le puede parecer incómodo. Además, existen inconvenientes como el calor, la claridad o el ruido cuando alguien camina por la recepción”. Aunque asegura que si lo que quiere un joven es “pasar una noche en grande por Ibiza, esta es la mejor opción”.

La cifra de seguidores de Beatriz Carpio en la aplicación de vídeos asciende a 270.000. Ella notó que los números crecían con clips de sus viajes. “Al principio subía vídeos de mis aventuras porque funcionaban muy bien, pero dejé de hacerlos porque no iban con mi personalidad. Ahora los realizo sobre mi vida y siento que conecto mucho más con la gente”. Me presento tal como soy y mantengo conversaciones con mis seguidores como si fueran mis colegas”, enuncia.

Sus vídeos más virales contienen unos 800.00 likes y cada uno posee una temática diferente. “Mi contenido es todo un popurrí, soy capaz de subir desde la ropa que me compro a vídeos de la rama de las ciencias”. Además, suele colgar uno cada día. “Ahora me apetece compartir contenido más a menudo porque no dejan de ser aspectos de mi vida personal y muchos me sirven para desahogarme”, afirma.

Los últimos clips que más han gustado a los admiradores de la salmantina han sido los del viaje a Ibiza. La joven comentó “la locura improvisada de ella y su amigo” desde el inicio de la experiencia. Los vídeos se han hecho virales y algunos alcanzan las 700.000 visualizaciones. “Recibí muchos comentarios sobre cómo había conseguido dormir gratis y les expliqué que no es porque sea famosa, sino porque la habitación está a la vista en la recepción. Es una buena forma de ahorrar dinero y visitar la isla”, opina.

La salmantina nunca se imaginó tener tanta repercusión en las redes y está muy contenta “por dar a conocer estos trucos a la gente joven igual a ella”, concluye.