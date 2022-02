El mercado de Salamanca. Amor en el plato por San Valentín

Los salmantinos prefieren el marisco para adelantar a este fin de semana la celebración de San Valentín, una evidencia que este viernes notaron las pescaderías toda la mañana. “He tenido que reponer gambas dos veces, algo que no me pasa otros viernes. A primera hora he vendido una caja de cigalas, ¡que otro día de qué!”, explica Sonia, después de una jornada en la que era evidente el incremento de venta de percebes, a 89,9 euros el kilo, y también de almejas, desde 39 euros el kilo.

Para la familia o para la pareja, también se vendieron más bogavantes, desde 39 euros el kilo, y carabineros, a entre 95 y 100 euros el kilo. El gasto medio de la celebración va desde los 50 euros por persona, “en función de los bolsillos”, matiza la pescadera. En cambio la situación era más tranquila en las carnicerías, donde habitualmente acuden los salmantinos para hacer acopio cuando quieren preparar un “homenaje” gastronómico en casa.

“Carne picada es lo que vendemos ahora porque está barata. Se nota un cambio en la forma de comprar de la gente. Creo que se llevan menos cantidad después de las subidas del pollo, del embutido, del cerdo y de la ternera”, subraya José. El producto que también vive su etapa de mayor éxito en febrero es el queso fresco. “El motivo es el mismo por el que a principio de año aumentan los usuarios en los gimnasios y el tiempo que dura es exactamente igual, muy poco”, explica entre risas Cristina. “En cuando vienen y les veo las caras ya sé si es que lo compran porque están a dieta y quieren cuidarse o porque les gusta”, añade la mujer, que vende el fresco de vaca a 7,5 euros el kilo y la pieza de cabra a 8,75 euros.