El mejor plan en Salamanca para los amantes de la cultura china

Hasta el domingo, el público general podrá visitar la muestra “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” en la sala de exposiciones de San Eloy, una oportunidad única de adentrarse en la milenaria cultura china a través de este viaje en el tiempo con los guerreros de terracota. Aunque ya se ha revelado buena parte del misterio del monumental mausoleo del emperador Qin Shi Huang, aún quedan espacios por excavar como la propia tumba del primer emperador de la China unificada. Según el historiador Sima Qian, cuya descripción del mausoleo ha demostrado ser mucho más exacta de lo que creían los historiadores modernos, ríos de mercurio rodean la cámara funeraria del emperador. Además, ballestas mecánicas resguardan entradas y pasillos.

Una historia de película que salmantinos y turistas pueden descubrir con esta muestra organizada por LA GACETA y Spacio Natura con réplicas autorizadas por el Gobierno de China, que garantiza la calidad de la exposición patrocinada por el Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes en la que colaboran Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars. Maravillado el público califica la muestra de “impresionante”. Así lo hicieron ayer los jóvenes alumnos del grado de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Filología.

“Terracotta Warriors” es una exposición para disfrutar en familia o con amigos, pero también para los amantes de la cultura china. El sábado y domingo se puede visitar de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Puedes adquirir tus entradas en la propia sala de exposiciones de San Eloy o a través de esta página web.