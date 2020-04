El médico salmantino que ha derrotado al coronavirus 'in extremis': "Tenía asumido que podía morir"

Cada mañana recibía los buenos días de su mujer, sus 7 hijos y sus nueve nietos. No era con un beso, ni un abrazo sino con una vídeo llamada mientras llevaba puesta la mascarilla de oxígeno. Fue una de las motivaciones más importantes que hicieron que José Carlos Rodríguez Chamorro, médico del centro de salud de San José, permaneciera con ánimo durante los 14 días que permaneció ingresado en el Hospital. Este lunes recibió el alta y ya se encuentra en casa.

Rodríguez tiene claro en el momento que se contagió del coronavirus. "Se conoce toda la cadena de contagio. Atendí a un paciente que desconocía si había tenido un contacto de riesgo, pero a los dos días se vio que sí". Los primeros síntomas le llegaron la misma semana: picor de garganta, fiebre leve, dolor muscular. Eran los días previos a la declaración del estado de alarma y el resultado de la prueba fue positivo. Continuó en su domicilio hasta que comenzó a empeorar con un cuadro de fatiga con solo moverse y una caída brusca del oxígeno en sangre. Acudió a Urgencias donde le hicieron una radiografía y confirmaron la neumonía. El ingreso en la séptima planta del Hospital fue instantáneo. Permaneció tres días sin apenas cambios y al cuarto empezó el empeoramiento. "Hace dos sábados tenía asumido que iba a morir. Estuvieron a punto de trasladarme a la UVI, en el paso previo al respirador con la mascarilla de oxígeno, pero como en reposo aún respiraba no lo hicieron", expresa sobre los momentos duros que ha vivido. El médico duda que en otro centro hospitalario hubiera salvado la vida. "No me sentía bien y probaron conmigo todo tipo de tratamientos. Se me han aplicado todo tipo de terapias, incluidas biológicas, porque este Hospital tiene los medios que no los hay en todos. En uno comarcal, o de un rango inferior, no creo que hubiese sobrevivido", detalla.

Ahora solo tiene palabras de agradecimiento a la "humanidad" que han demostrado con él todos los trabajadores de la séptima planta que le han cuidado: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, trabajadores de la limpieza... a cada uno de ellos. "Es una humanidad la que he vivido en el Hospital que jamás se me olvidará. Lo que siento es que como solo les veía los ojos, me cruzaré con ellos y no voy a ser capaz de darles las gracias. Realmente si tengo que sacar algo de este tiempo, es lo humanos y profesionales que son en esa planta".

La compañía de los suyos le supuso un impulso añadido, así como las conversaciones diarias que mantenía junto a su mujer. "Abuelo, ponte bien que tenemos que ir al pincho", recuerda sobre el cariño que le mostraba uno de sus nueve nietos, a pesar de la preocupación para los pequeños de verle con la mascarilla de oxígeno y las gafas nasales. El décimo está en camino y podrá verle. "Han sido momentos muy entrañables porque les he sentido muy cerca", reconoce.