Francisco Rodríguez tenía todo preparado para ampliar su periodo de jubilación. Cumplía 65 años en abril y en enero tenía todo preparado para seguir ejerciendo en Tamames. Sin embargo, todo cambió con la llegada del coronavirus y los planes se derrumbaron. Fue el encargado de tratar al ‘paciente cero’ procedente de Madrid en la localidad charra.

“El 4 de marzo me llaman para decir que había atendido a un paciente el 24 de febrero con probabilidad de que tuviera coronavirus. Hubo una reunión en Valladolid y al no tener síntomas me dijeron que el contacto había sido muy leve y me incorporara al trabajo”, relata. Se incorporó a la consulta un día después y el 6 de marzo lo tenía libre. El 7 de marzo comenzaron los primeros síntomas: “Empecé a sentirme fatigado y el 8 ya tenía fiebre. Me hicieron la PCR, la mandaron a Madrid y resulté positivo”.

En aquel momento que las consultas comenzaban a llenarse, la incertidumbre reinaba en Rodríguez. “Tenía incertidumbre y una tos que no me dejaba descansar”. Le repetían la PCR y siempre el resultado era el mismo: ‘positivo’. A los diez días se le empezaron a inflamar las manos con una infección que le impedía siquiera ponerse los guantes. Sufrió varios brotes agudos de artritis ante lo que los reumatólogos denominaron ‘condrocalcinosis’.

“Me dijeron que lo mismo en cinco años con los estudios se sabría la causa. No sé si el coronavirus lo precipitó o lo desencadenó... pero lo cierto es que no pude volver a ejercer la Medicina”. Sus planes para postergar la jubilación se esfumaron. Desde el confinamiento en Sequeros veía la situación de sus compañeros y que no podía ayudar. “Ponerme un guante era imposible (aguanta la respiración y se emociona) era la pasión de mi vida”, subraya. Hablaba con los compañeros por teléfono y se emocionaba, pero no podía enfrentarse a ver a los pacientes cara a cara. “Aún no estoy preparado. Porque atenderles a ellos para mí era media vida. El coronavirus me hizo polvo”, reconoce.

Su mujer recoge el teléfono móvil en plena conversación. Lo sostiene y traslada la dureza que supuso para Francisco dejar el trabajo. “Era la pasión de su vida y al menos quería continuar varios años más. Ha sido muy duro, pero por lo menos estamos aquí para contarlo”, resume. Tres años del estado de alarma.