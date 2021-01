El matrimonio alemán Ugur Sahin y Özlem Türec se ha hecho famoso por crear la vacuna de Pfizer y BioNTech para hacer frente al COVID-19. Hay otro matrimonio, probablemente menos conocido, vinculado a Salamanca, que tiene mucho que decir en esta pandemia y el estudio de los virus, es el formado por Ana Fernández-Sesma y Adolfo García-Sastre.

Su historia en común comienza en la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, donde se conocieron cuando ambos eran estudiantes. La casualidad quiso que Ana Fernández-Sesma, nacida en Cáceres pero considerada bejarana, no entrara en el primer listado de Medicina y optara por la Biología. “Quería ser médico porque mi abuelo y mi tío lo eran, así que había un poco de presión familiar y también me gustaba el tema de la salud, pero me matriculé en Biología y, aunque al final entré en Medicina, no me cambié porque me gustó la carrera, con el consiguiente disgusto de mi familia que me decía que no tenía salidas”, recuerda Ana Fernández-Sesma y reconoce que siempre tuvo cierta querencia por los sanitario, por lo que al final realmente se dedicó a la biomedicina.

Cuando terminó la carrera, el que por aquel entonces era su novio, Adolfo García-Sastre, natural de Burgos, estaba acabando la tesis doctoral con Enrique Villar como director y quería hacer el “posdoc” en Estados Unidos, por lo que se puso en contacto con Peter Palese, profesor del Monte Sinaí de Nueva York. “Como Adolfo sabía entonces poco inglés, me fui con él para presentarnos al doctor Palesse. Cuando llegamos, Palesse me preguntó qué quería hacer y le dije que era bióloga y me ofrecí a trabajar en su laboratorio como voluntaria. Luego me ofreció meterme en su programa de tesis, saqué una publicación con él y me animó a presentarme al programa de tesis. Vi la oportunidad y la agarré”, comenta la viróloga. Así comenzó su aventura en Estados Unidos.