El alquiler medio en la provincia se sitúa en los 465 euros según el informe elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Una referencia que no tiene valor para los agentes inmobiliarios. Lo critican porque no tiene en cuenta las condiciones reales en las que se encuentra la vivienda. "No entra en el detalle, en el estado del piso que es fundamental para tasarlo", subraya Valentín Rodríguez, presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Salamanca. Explica que incluso en un mismo edificio dos viviendas idénticas tienen precios distintos. "No es lo mismo que una de al sur y sea soleada que otra que no lo sea o que tenga vistas a un patio pequeño", detalla Rodríguez.