El límite de aforo impide abrir al 15% de los autónomos salmantinos

En la fase 2 de desescalada en la que nos encontramos los establecimientos no pueden superar el 40% de su aforo, lo que supone un freno para que los autónomos se decidan a abrir sus puertas. Este es uno de los motivos por el que aún el 15% de los trabajadores por cuenta propia de Salamanca no han retomado su actividad desde que comenzó el estado de alarma, pero no es el único, según Domiciano Curiel, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León.

La pérdida de las exenciones de pago a la Seguridad Social de los trabajadores a la hora de abrir es otra de las razones por las que no se atreven a dar el paso, mientras que otros prefieren esperar a la fase 3, en la que el límite de aforo es del 50%, o incluso a la “nueva normalidad” para garantizar que los ingresos cubren los gastos. Según el estudio realizado por ATA, el 90% de los autónomos que han abiertos sus negocios lo hacen a pérdidas, mientras que la mitad ingresa el 60% menos que antes del estado de alarma. “Solo el 7,8% gana más ahora debido a que se dedican a sectores muy específicos como los sanitarios, que tienen más demanda”, destaca Curiel.

En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, subraya que los más perjudicados por esta situación, y que todavía no han podido abrir sus puertas, son los autónomos del sector de las guarderías, por la obligación de medidas como el ratio de cuidadoras por niño que no les permiten obtener rentabilidad. También los feriantes, completamente parados desde que comenzó la cuarentena, así como los vendedores ambulantes y el sector de las academias. En este último caso, según Martín Galeano, no han abierto sus puertas sobre todo porque en Salamanca la mayoría se dedica a la enseñanza del español y sus alumnos extranjeros no han podido viajar a España.

El informe de ATA reconoce esta circunstancia al detectar que solo el 40% de los autónomos dedicados al sector de la enseñanza ha reabierto, un ámbito con mucho peso no solo en Salamanca, sino también en el resto de Castilla y León.

“Hay que seguir apoyando al sector de los autónomos con medidas como la extensión de los ERTE hasta final de año y alargar la prestación por cese independientemente de que el trabajador abra o no su negocio”, subraya Domiciano Curiel. Destaca que si bien al principio de la desescalada el consumo se incrementó por las ganas de la población de salir, reconoce que ahora se ha retenido, lo que dificulta los ingresos a los autónomos.

Por este motivo invita a los ciudadanos a hacer un esfuerzo para reactivar el consumo y pone deberes a la Administración. “Si no protegemos o blindamos a las pequeñas y medianas empresas, especialmente a los autónomos, vamos a ver muchos cierres”, advierte el responsable regional de ATA. Indica que el 10% de los autónomos no tiene previsto abrir. “La gente con edad más avanzada, como los que ahora tienen 63 años, no plantea reabrir su negocio y en la hostelería los establecimientos pequeños también lo tienen difícil por las limitaciones de aforo”, recuerda.