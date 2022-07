El laureado corto salmantino que logra cruzar el charco y llegar a América

El cortometraje ‘Los Ojitos Verdes’ se ha alzado con una selección en el Festival Internacional LesBiGayTrans, que se celebrará del 22 al 27 de agosto en Asunción (Paraguay). En la producción, las salmantinas Carolina Morocho y Raquel Sánchez se ponen en la piel de dos mujeres de los años 30 que se ven atraídas sexualmente entre ellas.

Morocho, de 25 años, comparte a través de LA GACETA el interesante origen de la producción y, además, se abre en canal para explicar el largo camino que recorren los actores y las actrices para llegar a vivir de la interpretación.

‘Los Ojitos Verdes’, según explica la joven, surge como una producción teatral de Javier López en la antigua compañía teatral La Malhablada. “Yo fui a verla como público y, al acabar, le dije a Javi que eso tenía que pasarse a lo audiovisual”, confiesa Morocho. Y así fue. Dos años después, la actriz se sentó a tomar una caña con el director y ambos llegaron a la conclusión de: “¿por qué no?”. A partir de ahí, no faltaron iniciativas para sacarlo adelante, y a través de un crowdfunding lograron recaudar más de 2.500 euros para hacerlo realidad. El proyecto, que se grabó en Béjar, ya ha sido seleccionado en el IX Festival de Cine de Calzada de Calatrava y, el dato más relevante: ha logrado “cruzar el charco” con la nominación en el país ubicado en la zona central de América del Sur.

Para la actriz todas las nominaciones y premios suponen un incentivo y, por supuesto, “un orgullo”, pero recuerda que “recibir un premio no te da de comer”. Así, la actriz, que actualmente se forma en la Real Escuela Superior de Arte Dramático quiere reivindicar el largo camino que recorren los actores y actrices antes de poder vivir de ello y rechaza nuevas apuestas audiovisuales que “buscan perfiles y no artistas profesionales que se adapten a esos perfiles”. De igual forma, condena a las productoras que se fijan en el número de followers en los perfiles de redes sociales de los intérpretes esperando recibir mayor repercusión. “Aunque actúes mejor que otra persona, priorizan mucho que seas visible, aunque no tengas ningún tipo de formación”, declara Morocho.

De este modo, la joven salmantina expone: “Los actores que nos estamos formando sabemos lo difícil que es estar en formación constante, complementando la interpretación con danza, canto o lucha escénica. Ser actor no es plantarte delante de una cámara y decir cuatro frases, lleva mucho trabajo de fondo”.

La actriz, que empezó desde pequeña actuando en teatros de la ciudad del Tormes, entre los que se encuentra el Juan del Enzina y ha formado parte del reparto de varias series, cortometrajes y videoclips, tiene confianza en que “no dentro de mucho pueda estar viviendo de ello”. ¿Su sueño? “Me encantaría poder vivir de ello, sin excesos. Lo importante es que me satisfaga mi trabajo, no hace falta ser una cara conocida para vivir de ello”, expone. Tanto es así, que dejó un trabajo que le aportaba “una situación estable” como productora audiovisual para lanzarse a formarse en la Escuela de Arte de Madrid.