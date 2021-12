El lamento de un transportista salmantino: “La gente no quiere subirse a un camión y que te traten como a una mierda”

Alberto Martín lleva desde 1993 trabajando como transportista. Casi tres décadas al frente de un volante, además de dirigiendo su empresa Transalberan. Pese a que durante ese tiempo el sector ha vivido momentos difíciles, afirma que la situación del transporte se ha ido degradando hasta tal punto que la única salida que les queda es la huelga si no se atienden sus demandas. “O paramos y nos dan una solución o hay que abandonar”, afirma de forma contundente.

Como ejemplo de la realidad que viven, Alberto relata cómo es una de sus jornada. “Me he levantado a las cuatro y media de la mañana para salir de Salamanca a Badajoz. Una vez allí, he tenido que descargar, con lo que he terminado a las once. A mediodía uno ya está muerto. Pero luego me queda cargar de nuevo y volver a Salamanca. Esto no debería ser así. Nosotros solo nos debemos limitar a conducir, a llevar la mercancía a su destino”, explica.

Una de las quejas de los transportistas es que en los últimos años se ha convertido en habitual que las empresas que contratan sus servicios les obliguen a cargar y descargar la mercancía, lo que aumenta su trabajo y sin recibir una compensación económica por ello. “Se ha convertido en la norma generalizada”, denuncia Alberto. Más responsabilidad y esfuerzo, por el mismo precio. “Si se rompe algo, también somos los responsables. No estamos protegidos. Somos el último monigote”, se lamenta el transportista salmantino, que acusa a las empresas que recurren a este método de “ahorrarse personal” a su costa.