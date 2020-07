El lamento de los expertos en Salamanca por las migraciones. “Solo se contemplen como mano de obra transitoria”

"Todo el mundo tiene derecho a soñar y a materializar sus sueños". La profesora de la Universidad de Salamanca y directora del III Congreso Internacional Políticas Públicas en defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género 'Migraciones y Derechos Humanos',Nieves Sanz, hizo un llamamiento con motivo del congreso a seguir trabajando por los derechos humanos de las migraciones en un momento que, según ha reconocido la ONU, se van a retrasar los Objetivos del Desarrollo del Milenio como consecuencia de la pandemia.

El congreso, el primero completamente online, reunió a 180 matriculados de 24 países con inscripciones de Estados Unidos, China, Turquía, Francia y de la mayoría de países de América Latina. La directora del congreso recordó que la Universidad de Salamanca se está especializando en las migraciones a través del grupo de investigación 'Diversitas' y anunció que en octubre se pondrá en marcha un título propio de máster sobre 'Migraciones, derechos humanos y gestión de la diversidad'.En la inauguración oficial participó telemáticamente la secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Hana Jalloul Muro, con la conferencia titulada 'Políticas migratorias inclusivas desde las políticas públicas'.

Sanz insistió en las dificultades que está teniendo la inmigración a consecuencia de la pandemia sanitaria en un momento que se ha hecho falta mano de obra sobre todo en el sector primario. "Hacía mucho que no se escuchaba en Italia la posibilidad de dar regulaciones a inmigrantes. El problema es la utilización como mano de obra transitoria pensando que no son personas que quieran hacer un proyecto de vida en nuestros territorios", expresó la experta que recordó que los movimientos migratorios van a continuar creciendo, a pesar de que las "resistencias" en los países receptores también se van a multiplicar debido a que cada vez surgen más localismos y nacionalismos. Por ello, recordó que las migraciones son "un movimiento humano imparable" por lo que recordó el valor del congreso internacional para insistir, recapacitar y reflexionar para que los objetivos humanos no desaparezcan de las agendas mundiales.