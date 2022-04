El lamento de las gasolineras: “No podemos asumir esta carga financiera”

La aplicación del descuento de 20 céntimos por litro obliga a las estaciones de servicio a realizar un esfuerzo importante al adelantar la parte estatal de la bonificación, lo que ha llevado a algunos empresarios a modificar su forma de trabajar para sortear un momento tan comprometido desde el punto de vista económico. Es el caso de Eugenio de la Cruz, que en la estación que tiene en Villarmayor ha decidido solo servir combustible a los clientes habituales. “Por ahora no trabajamos con los que pagan en efectivo o con tarjeta, porque en esos casos tenemos que adelantar los 20 céntimos por litro en el momento”, explica.

Un cambio difícil de asumir, pero que Eugenio cree que era indispensable para no afrontar más costes. “Nos supone una carga financiera que no podemos asumir hasta que el Gobierno pague el anticipo”, remarca, además de incidir en que la solución no puede ser pedir un préstamo “porque eso implica adelantar el dinero y, además, sumar un nuevo gasto con el pago de los intereses”.

Su postura para hacer frente a una situación complicada ha supuesto tener que renunciar a pedidos muy importantes. “He descartado servir a un cliente que había pedido 13.000 litros de gasoil porque eso implicaba adelantar 3.000 euros de la bonificación”, explica.

Eugenio de la Cruz advierte de que hay que interpretar bien el real decreto-ley para aplicar de manera adecuada el descuento, algo a lo que apenas ha dado tiempo el Gobierno con las prisas para poner en marcha la medida cuanto antes y aplacar el descontento social. Recuerda, no obstante, que había una solución más fácil y menos problemática. “Con un cambio fiscal en el Impuesto de Hidrocarburos se hubiera resuelto”, señala.