El lamento de la tercera edad salmantina: “¿Nuestra vida no importa por ser viejos?”

“Parece que nuestra vida importa menos porque somos viejos”. Los mayores siguen teniendo marcada a fuego la pandemia. El informe de la ONG católica también sirve para que den voz a cómo vivieron esa realidad con su propia voz. Ya fuera en las propias residencias de mayores de la provincia, o en el confinamiento en los domicilios, la mayoría tuvo que afrontar situaciones de duelo sin poder acudir a los entierros, separaciones de sus hijos...

Los testimonios más trágicos son los de aquellos que vivieron en residencias la pandemia. “Murieron 25 en esta residencia, parecía la guerra”, expresa uno de los participantes. El aislamiento y el desconocimiento también hacía que las conductas fuesen desesperantes: “La puerta cerrada con llave, una señora que estaba en otra habitación y no tenía bien la cabeza gritaba que la dejaran salir hasta quedarse afónica”.

La pandemia, según relata el informe, no se circunscribió a las afecciones de salud, sino que el miedo, el primer desconocimiento del alcance del virus y el confinamiento modificaron todas las relaciones interpersonales afectando a la salud psicológica y emocional sobre todo de las personas mayores. También, en los casos que vivieron la pandemia en sus domicilios sufrieron con el boom informativo y la distancia con sus familiares. “Fue muy duro para mí —relata uno de los entrevistados— no poderle dar un abrazo a mi hermana. Solo pude por teléfono. Han hecho dos años el viernes pasado y fue muy duro”. En otro de los casos, la ausencia a los funerales no permitió aliviar el duelo y hacer que el sentimiento de pérdida se haya dilatado más en el tiempo. “Murieron mi hermano y mi hermana. Eran mayores y es ley de vida. Pero yo no pude asistir al entierro de mi hermano, eso es duro, si además estás sola y no puedes asistir, la soledad se multiplica, se acentúa, y claro, luego se te pasa porque la fe ayuda”.

Esa soledad se acentuaba cuando uno de los dos fallecía y era necesario mantener el confinamiento domiciliario. “A mi me tocó pasar toda la pandemia sola porque mi marido murió el mes anterior. Y estar sola después de esa pérdida pues, lo pasé... realmente mal”.

A pesar de que han pasado dos años, la mayoría de los mayores coinciden en que todo ha cambiado en los aspectos de la vida cotidiana y ha generado un aislamiento social en las edades más avanzadas. “Ha habido mucha gente que ha dejado de venir al centro de mayores a las actividades. Han perdido ese hábito y les va a costar mucho volver a recuperarlo”, relatan. En el lado positivo, han detectado mayor empatía y principios de cuidado mutuo.