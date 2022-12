El juego Disciple se presenta en Salamanca

“Personalmente me lo he pasado fenomenal, viendo a los niños jugando, como debatían las preguntas, la cara de los equipos cuando acertaban. Con el Karaoke me he reído mucho, igual que los asistentes. La verdad es que la experiencia ha sido muy bonita y he podido sacar conclusiones de cara a crear un formato de concurso Disciple para TV”. Según palabras del Director de Disciple Toys Vicente Miquel.

Cada uno de los colegios Santísima Trinidad, Padres Trinitarios y Juan Jaén, obtuvieron como premio, sus correspondientes 600€ en juegos Disciple, Angie “El Angelito de Adviento” y juegos Kibi. Además, Juan Jaén obtuvo 200€ en metálico para ayuda escolar.

Contenido patrocinado por Disciple Toys