El joven que ha dedicado una canción a Salamanca y ha conseguido casi 200.000 reproducciones en diez días

La letra de la canción “ repasa lo más reseñable de Salamanca ”, explica. La filigrana charra, la Plaza Mayor, las Catedrales, la Rúa Mayor, los balcones y sus ventanas. También el campo charro y la dehesa brava, la tuna, la Feria de la Virgen de la Vega y el ambiente de fiesta en septiembre son algunos de los aspectos que refleja la composición. “Solo he compartido un trozo de la canción en mis redes sociales para que no se hiciese larga y porque no sabía que iba a gustar tanto. Pronto la subiré entera ”, avanza.

La composición es fruto de una de las tantas mañanas que se pone a cantar y a tocar con su guitarra. “La verdad es que la letra me salió sola y la escribí en unas dos horas. Como me sonaba bien, se la pasé a mi familia y amigos y me animaron a compartirla”, expresa.

El cantante, con tan solo 25 años, es del pueblo de Cabrillas y estudia Ingeniería Agrícola en la Universidad de Salamanca. El arte de cantar le viene de familia. “Mi familia paterna vive de la música y mi hermana también canta en inglés. Me viene de cuna”, cuenta.

Colmenero no se esperaba llegar a las pantallas de tantos teléfonos móviles ni ganar 1.000 seguidores más en su perfil de Instagram. “No quería subirla porque el vídeo no tiene mucha calidad, pero me animé y en cosa de media hora tenía 40.000 visualizaciones”. Estos datos le han impulsado a trabajar en proyectos futuros más serios y espera poder compartirlos en otras plataformas musicales.

A pesar de estar estudiando, le gustaría dedicarse más al mundo de la música. “Esto que me está pasando es un golpe de suerte y sería un sueño poder seguir componiendo porque me gusta más que la ingeniería”, asegura.