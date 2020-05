El joven médico salmantino que donará plasma para luchar contra el coronavirus

No tiene claro dónde contrajo el COVID, “aunque trabajando en el centro de salud de La Alamedilla, en las Urgencias del Hospital y visitando domicilios de pacientes contagiados parece claro”, responde. Álvaro Morán es uno de los contagiados de coronavirus que ya se han curado y ahora va a donar su plasma sanguíneo con el fin de ayudar a sanar a otros enfermos... siempre y cuando tenga anticuerpos, que es la gran duda. La suya y la de los científicos. El Hospital iniciará en pocos días el ensayo nacional para transfundir anticuerpos de personas curadas a los que actualmente están enfermos.

“Me han dicho que la próxima semana tenemos que acudir para hacernos unas pruebas. Podría pasar que al hacerme la serología yo no tenga anticuerpos y no pueda donar, pero espero que no porque realmente quiero ayudar”, reconoce.

En 2017 fue el ganador de los premios José María Segovia que distinguen a los mejores MIR de la Comunidad. Recibió una beca de investigación estampada en un cheque de 1.000 euros y un contrato de tres años en una consulta de Atención Primaria. Pero resulta que al doctor Morán le hacen sentir vivo las urgencias, así que a diario pasa consulta en La Alamedilla y en sus ratos de ‘ocio’ cubre guardias en Urgencias.

Es de esos médicos a los que les corre algo especial por las venas... y ahora lo quiere donar.

Con solo 33 años es uno de los pacientes salmantinos que tuvo que ser ingresado porque el COVID le produjo una pancreatitis. “Fui de los primeros casos de Salamanca. Empecé con los síntomas de fatiga y tos, pero a los pocos días mejoré. Me hicieron un test y di negativo, así que seguí trabajando. En mitad de una guardia comencé a vomitar y en el segundo test ya di positivo”, recuerda. Parecía que podría aguantar en su casa, pero el virus le fue ganando terreno: “Terminan ingresándome porque tengo dolor agudo, vómitos y no toleraba absolutamente nada por la boca. Me produjo una elevación de las enzimas hepáticas y acabé un par de noches hospitalizado en el Clínico”.