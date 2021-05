El jeroglífico de la planificación de la vacuna en Salamanca

El anuncio de que la próxima semana se vacunará en la capital a las personas entre 60 y 64 años ha generado un sinfín de dudas razonables. ¿Por qué no vacunan antes a los de 69 años sin son de más edad? ¿Por qué han tardado más en vacunar a las personas de esta edad que a los de los pueblos? Interrogantes que, de forma más o menos convincentes, se pueden explicar así:

¿Por qué se va a vacunar ya a personas de 60 a 64 años de la capital, pero no a los de 66 a 69?

Lo primero que hay que aclarar es que en la capital de Salamanca -incluidas las dos periurbanas del alfoz- ya se ha vacunado a cerca de 3.000 personas de 65 años y a la mitad de los de 64. A partir de ahí hay que tirar en una de las dos direcciones: hacia los más jóvenes o hacia los de más edad. Se ha convocado a los de 60 a 64 (la mitad que faltaba por vacunar) porque hasta hace solo tres semanas -concretamente hasta el 9 de abril- la vacuna de AstraZeneca solo estaba autorizada para las personas entre 60 y 65 años. Por eso se empezó a vacunar en toda España a personas de este tramo. A partir del 9 de abril se anunció que también se autorizaba la vacuna de Astra hasta los 69 años, pero la vacunación ya estaba en marcha y decidieron continuar con lo ya iniciado. Es decir, continuar con los de 64 que -estaban a medias- y seguir hasta los de 60. Esto ha generado enfado en las personas de 66 a 69 años, que entienden que al ser mayores -y teóricamente más vulnerables- debería haberse empezado por ellos.

¿Por qué no vacunar a todos en la misma semana: también a los de 66 a 69?

Pues porque no hay dosis para todos. El Gobierno dijo que ayer iba a enviar a las comunidades 1,5 millones de vacunas de AstraZeneca. En la Junta se especulaba con la posibilidad de recibir 200.000 vacunas. Cuando Pfizer envía 1,7 millones de dosis a Salamanca le corresponden 21.000. Por lo tanto, si AstraZeneca envía 1,5 millones era lógico esperar cerca de 20.000. Finalmente el criterio del Gobierno ha sido otro y solo ha hecho llegar a Salamanca 10.800 unidades. ¿Suficiente para todos? En absoluto, porque solo en la capital hay 6.881 personas entre 66 y 69 años. Sumando a los habitantes de los pueblos del alfoz -que forman parte de la convocatoria- harían falta otras 10.000 dosis.

¿Por qué se ha vacunado a los de 60-65 en pueblos y no en la capital?

Decidir dónde se vacuna depende de las dosis que se vayan a recibir. En la última semana, por ejemplo, solo llegaron 700 vacunas de AstraZeneca y ha habido semanas en las que no ha enviado nada. Si esas cantidades de vacunas coinciden con el número de habitantes -de 60 a 65 años- de un pueblo o una zona de salud, se prefiere vacunar a esos pueblos. La autoridades sanitarias aseguran que, epidemiológicamente, surte más efecto vacunar al 100% de la población de ese rango en un pueblo, que al 1% de la ciudad. Con la provincia ya al completo en este tramo, el plan ya era vacunar en la capital a partir de la próxima semana, llegara lo que llegara.

¿Por qué no se conoce con más antelación las dosis que llegan y los colectivos a vacunar?

Porque, a excepción de Pfizer, que está siendo mucho más fiable, tanto Moderna como AstraZeneca están siendo bastante informales y funcionan a trompicones. Así es muy complicado planificar con cierta antelación. Sirva el ejemplo de que el Gobierno dijo el miércoles que enviaría 1,5 millones de dosis de AstraZeneca a las autonomías, y hasta ayer por la mañana no se supo cuántas vacunas iba a recibir cada comunidad.

¿Por qué han cambiado los criterios de asignación por edades?

Todos los cambios se han concentrado en las vacunas de AstraZeneca y Janssen debido a los inusuales casos de trombos detectados. Al principio se indicó que AstraZeneca solo se podía usar en menores de 55 años porque no se habían realizado ensayos en personas de más edad. Al detectarse extraños trombos, sobre todo en personas jóvenes, se decidió cambiar el criterio e indicar esta vacuna a personas entre 55 y 65. Posteriormente se dejó en un tramo reducido de 60 a 65 y, lo más reciente, fue ampliarlo: de 60 a 69. Lo mismo sucedió con Janssen, que no tenía limitaciones de edad y ahora se ha reservado -preferentemente, pero no obligatorio- de 70 a 79 años.

¿Qué se sabe de cuándo van a vacunar a los salmantinos de 66 a 69?

Todavía nada con total certeza hasta saber cuántas dosis llegarán la próxima semana, pero sí que se está contemplando la posibilidad de vacunar al tramo de edad de 66 a 69 con las vacunas de Pfizer. Esta semana que termina enviaron 21.000 dosis de Pfizer, pero el jueves ya se habían gastado 14.700 dosis y, sin contar con los datos de ayer, puede que sobre alguna para la próxima semana. Para el próximo lunes se habla de recibir 17.550 y los compromisos de segundas dosis no llegan a 15.000, por lo que es probable que sobren dosis de Pfizer, por si fuera necesario emplearlas con este sector de la población.

¿Qué colectivos y tramos de edad están ya vacunados en Salamanca?

Por tramos de edad están vacunados con al menos una dosis: los mayores de 90 años (95%), mayores de 80 años (95%), mayores de 70 años (92%), mayores de 60 años (39%). De 60 años hacia abajo el porcentaje de vacunaciones inferior. Por colectivos, ya están vacunados todos los sanitarios, los ancianos de residencias, los trabajadores de residencias, los grandes dependientes, el personal sanitario y sociosanitario de segunda línea -que no combate directamente el covid- y las profesionales esenciales como docentes y cuerpos de seguridad.