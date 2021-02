En comparación con otras pandemias, asegura que el virus sí es tan temible como se dice debido a su capacidad de transmisión, pero tiene una visión optimista sobre la eficacia de las vacunas, sobre el control de las posibles mutaciones y, en definitiva, sobre el poder de la ciencia.

–Los especialistas llevaban años hablando de la llegada de una gran pandemia. ¿Por qué lo sabían?

–En las últimas décadas han aparecido en el mundo varios brotes epidémicos de nuevos virus para el ser humano: enfermedades virales emergentes. El VIH, la infección por el virus ébola, la infección por el virus zika, la gripe aviar, la infección por el coronavirus SARS CoV-1 en China o la epidemia por otro coronavirus que provocó el MERS. En general, son virus que infectaban previamente sólo a los animales y que, por diferentes motivos, acaban infectando al hombre. El problema surge cuando ese virus es capaz de transmitirse de un ser humano a otro, como es el caso del SARS CoV-2. Sólo era cuestión de tiempo que alguno de estos virus tuviese una capacidad de transmisión grande entre los seres humanos para que pudiese provocar una gran pandemia. En este mundo globalizado, los seres humanos viajan constantemente de unos continentes a otros en pocas horas. Yo puedo, por cuestiones de trabajo, familiares o simplemente lúdicas, desayunar en Madrid, y el mismo día cenar en Nueva York. Si una persona infectada por un nuevo virus, con alta capacidad de transmisión, viaja de este modo, en pocas horas el virus puede alcanzar continentes muy distantes entre sí. Yo siempre digo que los virus viajan en avión, con lo cual pueden recorrer miles de kilómetros en pocas horas.

–Apuntan a que puede que no sea esta la pandemia ‘temida’. ¿Esperan otra peor?

–Está claro que van a seguir apareciendo infecciones emergentes en los próximos años. Además, la forma de vida del ser humano es muy difícil que vaya a cambiar, incluso después de una experiencia tan terrible como lo está siendo la pandemia del nuevo coronavirus. No obstante, pensar que va a venir en un futuro próximo una gran pandemia aún más atroz que la que estamos viviendo, me parece una visión catastrofista del mundo, que nada tiene que ver con la realidad. Soy optimista, creo que la vacunación masiva de la población mundial acabará por controlar esta infección como se ha producido en muchas otras ocasiones a lo largo del último siglo. Recordemos la erradicación de la viruela o de la poliomielitis a través de la vacunación de la población. Por lo tanto, aunque sí es esperable que aparezcan a lo largo del tiempo virus emergentes que condicionen nuevas infecciones para el ser humano, nada hay en la ciencia que haga pensar en realidad que se espera una gran pandemia que acabará con la humanidad. Todo lo contrario; lo normal es que en un tiempo razonable encontremos la solución a cada uno de los problemas que se puedan generar en el futuro siempre que apostemos, como sociedad, por potenciar y proteger la investigación. Espero que esta gran pandemia nos enseñe a tomar medidas eficaces contra la propagación de epidemias similares, empezando por cerrar los aeropuertos de las zonas donde comience la infección para intentar localizarla y que no pueda propagarse.

–¿Por qué la gripe desaparece en verano y este coronavirus no lo hace?

–No tenemos una explicación clara, salvo su importantísima capacidad de transmisión entre humanos. En principio, esperábamos que el comportamiento de este coronavirus, como virus respiratorio, tuviese carácter estacional similar a la gripe o a otros coronavirus que producen infecciones respiratorias más leves. Sin embargo, la segunda oleada comienza en pleno verano, aunque es verdad que con menos expansión que las otras dos oleadas. La primera ola se expande en febrero, y en marzo se comienzan a diagnosticar los casos graves. Y la tercera ola, que es la actual, comienza en pleno invierno, pero en su expansión se parece claramente a la primera oleada y no a la segunda, por lo tanto aunque no tiene un carácter claramente estacional como la gripe, su comportamiento sí parece diferente en los meses de invierno.

–¿Que todavía no exista un tratamiento reamente eficaz para este virus es lógico dado el corto tiempo transcurrido o es porque resulta especialmente difícil dar con la tecla?

–Es muy importante invertir en investigación, no nos cansaremos de decirlo. Los equipos de investigación no se crean de la noche a la mañana, sino que son el fruto de muchos años de trabajo bien hecho. Lamentablemente, la crisis de 2007 se llevó por delante un sinfín de científicos que estaban investigando en áreas sanitarias y en otras ramas de la ciencia que, en momentos como éste, hubieran podido servir de gran ayuda a la sociedad. En mi opinión es muy pronto para encontrar un antivírico claramente eficaz. Probablemente no haya ninguna enfermedad a la que se hayan dedicado más recursos y de la que se haya publicado más en tan solo once meses. A pesar de ese esfuerzo investigador, los resultados obtenidos con los fármacos son mejorías parciales. Sin embargo, no debemos ser pesimistas en este aspecto, igual que hemos tenido en tan sólo nueve meses vacunas eficaces para llegar en un futuro próximo a controlar la pandemia, se acabarán encontrando antivíricos para tratar la infección cuando esta aparece. Por cierto, probablemente sí hemos dado con la tecla: la vacunación masiva de la población, junto con las medidas de distanciamiento social, mascarilla y medidas higiénicas.

–Como especialista en enfermedades infecciosas, ¿Es tan temible este virus?

–Es evidente que sí. Este virus ha puesto en jaque a los sistemas sanitario de todo el mundo y lleva provocadas más de 2,3 millones de muertes a nivel mundial en el momento de hacer esta entrevista. Aunque lo que lo hace tan temible no es su letalidad. El virus no tiene una tasa de letalidad elevada (la tasa de letalidad del MERS fue de un 30% y murieron alrededor de 851 personas, y el SARS CoV-2 tiene una tasa de letalidad alrededor del 2%). El gran problema de este virus es su enorme capacidad de transmisión.

–¿Existe el riesgo de que no desaparezca y haya que ‘reprogramar’ la vacuna cada año como con la gripe?

–El riesgo existe, pero hasta ahora los expertos en genética vírica lo que nos dicen es que las mutaciones que se han visto en este virus no son comparables con las que suceden en el virus de la gripe. Por lo tanto, a la luz de los datos que tenemos en este momento, no es esperable. La vacuna es eficaz, y es en lo que nos tenemos que centrar en este momento. En cualquier caso, aunque alguna cepa que pueda aparecer en el futuro se pueda escapar de la protección de las vacunas actuales, las vacunas con tecnología RNAm pueden ayudar a encontrar la solución a estos problemas en un tiempo relativamente corto, algo que no nos podíamos imaginar hace tan sólo unos años.

–¿Visualiza la normalidad a finales de este año o no termina de verlo?

–Si conseguimos llevar a cabo un programa de vacunación masivo como el que tienen programado el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, a finales de año podremos hacer una vida más parecida a la que teníamos antes, aunque pienso que el uso de mascarilla y otras medidas similares nos van a acompañar mucho más tiempo. Lo que no tengo tan claro es que podamos viajar a cualquier parte del mundo, pero también se llegará a conseguir con el paso del tiempo.

–¿Habrá cuarta y quinta ola...?

–Mientras no esté un porcentaje importante de la población vacunada, seguiremos teniendo oleadas epidémicas, por lo tanto sí es previsible que aparezcan nuevas oleadas a lo largo de los próximos meses. La clave para controlar esta infección está en la vacunación a la población. Si en otras enfermedades las campañas de vacunación masiva han conseguido su erradicación, no veo por qué no va a pasar lo mismo en la COVID-19.