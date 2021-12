El interminable cierre de esta calle salmantina indigna a los vecinos

Los vecinos de los barrios de Salesas y Labradores están indignados con el corte de una de sus calles, Conde de Cabarrús. Esta vía perpendicular a la calle Van Dyck se encuentra cerrada al tráfico desde la instalación de las terrazas covid en mayo de 2020 a pesar de no tener ninguna. Un año y medio en el que los vecinos de la zona no han podido acceder con normalidad a sus garajes y negocios.

“No entiendo el motivo de este cierre. Si lo que quieren es que los vehículos no accedan a la calle Van Dyck, entonces que cierren también la calle Fernando de Rojas que permanece abierta. Sin embargo, es fundamental tener todos esos accesos abiertos porque hay talleres, negocios y garajes que los necesitan”, asegura Roberto García, vecino del barrio de Salesas y afectado por esta situación anómala.

Se da la paradoja de que el acceso a la calle Van Dyck permanece cortado en las intersecciones con la calle María Auxiliadora, la calle Alfonso de Castro y la propia Conde de Cabarrús. Sin embargo, sí se puede entrar desde Fernando de Rojas. Eso hace que haya una situación de “semipeatonalidad” donde muchos viandantes creen que no transitan coches, pero sin embargo sí lo hacen. “Que haya terrazas en las plazas de aparcamiento no impide que transiten coches. Si quieren, que limiten la velocidad, pero no podemos estar más de un año con la calle Van Dyck casi cerrada y con algunas vías adyacentes, también”, afirma María Prieto, otra vecina de la zona.

Los vecinos aseguran que no tienen nada en contra de las terrazas, pero no quieren que su presencia obligue a una limitación del tráfico, incluso cuando las mesas y las sillas no están instaladas. Estos cierres están obligando a que muchos conductores tengan que transitar en dirección prohibida por la calle Salesas y que la calle Pizarro viva una situación anómala al tener que admitir coches en los dos sentidos aunque solo tiene un carril.