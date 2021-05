El inminente fin del estado de alarma anima las reservas en los hoteles de Salamanca

El fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo ha animado las reservas en buena parte de los establecimientos hoteleros de la ciudad, aunque sin llegar a las cifras que había antes de la pandemia. Una cuestión lógica ya que, aunque se espera una mayor libertad de movimientos y de actividad a partir de esa fecha, todavía existe una gran incertidumbre sobre las medidas que adoptará cada comunidad autónoma para intentar mantener los contagios de la enfermedad bajo control.

La mejoría experimentada en los últimos días no es completa, ya que todavía hay establecimientos que aseguran que no han notado cambios significativos en cuanto a las previsiones de ocupación para las próximas semanas. No obstante, la mayoría sí reconoce que hay más animación en las reservas a partir del 9 de mayo, una vez que el Gobierno ha confirmado que no va a pedir la prórroga del estado de alarma. Incluso hay establecimientos que han reabierto tras seis meses cerrados.

Algunos de los beneficiados por el mayor interés ponen como ejemplo el fin de semana que coincide con el 15 de mayo, festivo en Madrid por San Isidro. A falta de casi dos semanas, la ocupación en algunos hoteles alcanza ya el 40%, por lo que confían en conseguir finalmente un 60% de reservas. Una diferencia notable en comparación con los fines de semana de los últimos meses, en los que solo han podido acoger a turistas de Castilla y León, razón por la que se han quedado en un 20% o 25% de ocupación media.