En el perfil del paciente traumatológico que está acudiendo a Urgencias a lo largo de este verano hay dos tipos: los que podían haber sido resueltos desde Atención Primaria y los que sí han sufrido importantes contusiones. Hay numerosos enfermos que llegan a las urgencias del Virgen de la Vega con pequeñas contusiones y golpes menores que no han sido vistos en su centro de salud o que han tomado ellos la decisión de saltarse el primer paso y acudir directamente al Hospital. De hecho, se han dado casos de enfermos que han puesto el pretexto de que su médico no les atendía y cuando ambos especialistas se han puesto en contacto para debatir el caso de ese enfermo se ha verificado que era mentira y que el paciente acudió a Urgencias sin haber llegado a hablar con su médico de familia. Lo que sí destacan los traumatólogos salmantinos es que este verano están siendo más numerosos “los accidentes de tráfico, atropellos, precipitaciones...”. “Estamos recibiendo un número de lesionados bastante importante respecto a otros años por estas mismas fechas. Por ejemplo, hemos atendido muchos accidentes de bicicleta. No es fácil encontrar una explicación, pero podría deberse a que después del confinamiento la gente ha querido salir a tomar el aire, han cogido la bicicleta con ganas y eso se he notado en la cantidad de incidentes que terminan llegando por la vía de Urgencias”. Por lo general hay un traumatólogo de continuo en el servicio de Urgencias, además de los que están de guardia y pueden ser solicitados para atender a más pacientes cuando su patología esté relacionada.