El Imserso pone trabas a los mayores a la hora de reembolsarles los viajes cancelados por la COVID

Las personas mayores que se han visto afectadas por la cancelación de los viajes del Imserso (entidad gestora de la Seguridad Social del Gobierno de España) no recuperarán su dinero a no ser que soliciten formalmente la devolución –no se hará de forma automática- y, en todo caso, no obtendrán un reembolso del 100%. Todos los viajeros perderán un 6,2% del total del viaje interrumpido por lo que se consideran gastos de gestión de la devolución.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales publicó a comienzos de mayo las instrucciones para poder recuperar el dinero que se pagó por estos viajes, pero hay cientos de salmantinos que no acceden a redes sociales, no utilizan internet y, por lo tanto, no saben que ya pueden solicitar el reembolso, desconocen las condiciones o encuentran complicado el procedimiento.

Los viajes que se reservaron para las costas de la península se hicieron a través de Mundiplan. Para este caso es necesario acceder a la web www.mundiplan.es indicando el DNI y una clave personal que el Imserso facilitó en la carta de acreditación. Dentro de la web hay un espacio automático en la reserva de cada cliente donde ya se facilita la ‘solicitud de tramitación’. Otra opción que sugiere el Imserso es hacerlo “a través de una agencia de viajes, en cuyo caso se deberá acudir a la misma para gestionar la devolución cuando cesen las medidas decretadas en el estado de alarma y se pueda circular libremente”.

Los viajes de turismo interior o de costas insulares fueron gestionados por ‘Turismo social’. En este caso la devolución se solicita por correo electrónico. Hay que enviar un mail a la dirección reembolsoscovid@turismosocial.com. En el correo se debe solicitar la devolución del dinero, pero hay que enviar escaneada la documentación original del viaje. Si el pago se hizo con tarjeta de crédito no hay que aportar más información, pero si se hizo mediante cuenta bancaria se deben incluir también los 24 dígitos del IBAN para reembolsar en esa cuenta el dinero. Las personas que no tengan escáner o correo electrónico, o que simplemente no sepan utilizarlo, pueden enviar toda la documentación por correo postal a Turismo Social, en la siguiente dirección: Camí del Reis 309. Urbanización Can Granada Torre 3-1. Código postal: 07010. Palma de Mallorca.

El Imserso no ha especificado cuánto va a tardar en realizar la devolución del dinero, pero sí ha quedado claro que no lo devolverá a quien no lo solicite.