El Imserso cesa al director del CRMF tras trece años de gestión

El IMSERSO ha destituido al que hasta ahora era director del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Salamanca, Ricardo Bravo, tras más de 13 años de gestión en el cargo.

En su lugar, ocupará el puesto en funciones la directora del CRE Alzheimer, Maribel Campo.

El sindicato CSIF critica el “alarmante abandono” del centro y justifica que no se hayan cubierto bajas de personal especializado.

Por su parte, Bravo ha confirmado a este periódico la destitución que ha atribuido a “una labor de desgaste continua” del sindicato que saltaron cuando en abril de 2020 se ayudó en labores de limpieza y cuidado al CRE Alzheimer, también dependiente del CRMF.

Ante las plazas vacantes, Bravo reconoce que hay 15 plazas, que van desde camareros, psicólogos y limpiadores, que no se han cubierto. “Pero no porque el director no las haya convocado, sino porque el IMSERSO no las ha convocado desde hace al menos tres años. Ojalá”, ha reconocido Ricardo Bravo que agradece el trato que ha tenido durante más de una década con el conjunto de los trabajadores y el personal de dirección. No señala que haya “criterios políticos” para la destitución, aunque lamenta que desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca nadie se haya puesto en contacto con él tras la destitución.