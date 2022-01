El hostelero salmantino que ha tenido que cerrar por el positivo de toda la plantilla

José Luis regenta uno de los restaurantes de mayor solera del centro de Salamanca. El 23 de diciembre tenía dos trabajadores de baja, uno por un problema de espalda y otro porque dio positivo cuando estaba en su casa. “Hacemos antígenos antes de trabajar y el 24 dieron todos negativo, pero no me quedé a gusto y decidí cerrar. Es la primera vez que no trabajamos el día de Navidad, pero acerté porque el 26 dimos todos positivo. Aquí viene a comer gente mayor y no quería arriesgarme”, relata el hostelero. Por su carácter optimista prefiere no pensar en las pérdidas que le ha ocasionado tener 10 días cerrado. “Ha sido en una época de plena facturación y con todas las mesas reservadas. Cerramos habitualmente en Nochebuena y Navidad, pero el resto de los días teníamos lleno”, añade José Luis. Prefiere quedarse con el lado bueno de su situación: “La felicidad de estar estos días con la familia es impagable”. Ahora toca mirar hacia adelante y trabajar para reponer lo perdido. “No nos gusta llorar”, sentencia.

“Igual que la plantilla ha venido a trabajar todo este tiempo, atendiendo en la calle con nieve cuando cerraron el interior, pues si hay que cerrar se cierra y punto. Sin tragedia”. Asume que ante estos reveses hay que adaptase. “Ahora tenemos una carta más pequeña para que no quede mucho género e intentamos renovarnos. Hay que buscarse las habichuelas. En los primeros meses de pandemia por la mañana vendía churros y por la tarde copas cuando nunca lo había hecho, pero hay que reinventarse, uno no se puede dormir en los laureles”.