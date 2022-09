El hostelero salmantino que ha pasado de pagar por la luz 17.000 euros a 56.000 al mes consumiendo menos

Fernando Rodríguez ha constatado cómo de un año para otro la factura de la luz de su negocio ha subido más del triple, a pesar de que ha consumido menos. Tiene que hacer frente a un recibo descomunal de 55.985 euros cuando hace 12 meses era de 16.897. “Con la diferencia podría contratar un mes a 19 personas, casi nada”, lamenta.

“Es una barbaridad. De octubre a abril trabajamos para el diablo, para pagar y cambiar el dinero”, continúa el conocido hostelero de La Alberca. Se pone en la piel de los profesionales que tras dos años duros de pandemia estén en un momento económicamente complicado y comprende que haya gente que tenga que cerrar “por narices”. Y es que al hostelero no solo se le ha encarecido la energía, también las bebidas y las materias primas. “Está todo de media un 25% más caro, pero nosotros solo hemos repercutido un 5% al cliente”.

Prevé nubarrones para este otoño. “El problema vendrá a partir de ahora. Este verano la gente ha salido como loca, pero cuando llegue octubre y las cosas empiecen a ir mal el gasto se va a retraer”. Casi puede asegurar que de lo primero que ahorrarán las familias será de ocio, de hecho ya le han anulado reservas comprometidas para el mes de octubre.

Francisco García: “El problema vendrá ahora, cuando suba el coste en las comunidades. La gente se quitará lo más fácil, del ocio”

“Para el próximo mes hablaré con los cocineros para apagar todo lo que no sea necesario”, avanza en relación a cámaras y otros electrodomésticos, después de que en este mes de agosto, previendo el batacazo de la luz, redujera el horario de encendido de su complejo hotelero. “Si me dicen que ese dinero se lo tengo que dar a los empleados, pues bien, pero así... No me extraña que algunas fábricas hayan anunciado el cierre, aunque sea temporal”.

Si Ana Ramón pagaba en su negocio 1.278 euros, este mes la factura ha subido a 3.275 euros. “Cuando pasen las Ferias preveo despidos porque hablas con todos a los que se le ha acabado el contrato de la luz y están todos igual. No se puede pagar lo mismo de renta que de luz”.

Francisco García, que además de hostelero es propietario de una gestoría, sostiene que las empresas en Salamanca este último trimestre han trabajado mucho. “El problema vendrá ahora, cuando suba el coste de las comunidades y de la compra. La gente se quitará de lo más fácil, del ocio. Eso derivará en despidos, cierres y habrá recesión”. Estima que el verdadero problema llegará con el inicio de 2023: “Será horroroso”.