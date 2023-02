El hostelero salmantino que dio de comer a los refugiados ucranianos y les entregó sus propinas

“Haz bien y no mires a quien” es el lema de vida de Antonio, el dueño del restaurante Casa Romo de Santa Marta. Muy unido a Proyecto Hombre, ofreció hace meses su aportación a la ONG para ayudar a más de una veintena de madres ucranianas refugiadas en Salamanca junto a sus hijos. “Yo me ofrezco para lo que haga falta”, reconoció el hostelero a un buen amigo que tiene dentro de la organización. Se encargó de proporcionarles durante meses desayunos, comidas y cenas en su humilde local. Se fraguó entre ambos un proyecto que ha significado mucho para las madres a las que ayudaron y que se ha convertido en una de esas historias que merecen ser contadas. Además, su personal estuvo de acuerdo en destinar todas las propinas del restaurante para esas personas a las que alimentaban cada día.

La voz de Antonio Romo se volvió temblorosa cuando recordó la tarde en la que mujeres y niños refugiados cruzaron por primera vez las puertas de su restaurante: “Fue un golpe tremendo para todos, cuando llegaron con las maletas no podíamos aguantar las lágrimas. Piensas en todo lo que han dejado allí, niños, maridos... se nos caía el alma al suelo”, afirmó. Su mayor aliado durante ese tiempo fue su teléfono, que le ayudó a comunicarse con ellos. Un instrumento del que las ucranianas no se separaban: “Estaban continuamente pendientes de la actualidad, veíamos el terror en sus ojos. Varias de ellas eran jóvenes y seguían estudiando medicina pero online, yo creo que estaban deseando acabar para volverse y ayudar allí”.

El hostelero pasaba en su restaurante desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para implicarse al máximo en una causa que le hacía sentirse pleno. “Mi hija se preocupaba mucho por mí, me decía que no sabía cómo aguantaba ese ritmo durante meses. Yo me sentía mejor que nunca”, explicó Antonio.

En un momento en el que la hostelería se recuperaba del parón de una pandemia, el hostelero no reparó en gastos para dar a las ucranianas lo mejor de si mismo y de lo que tenía a mano. “Si todos queremos, todos podemos hacerlo, no te supone tanto porque a final de mes el porcentaje es mínimo. La satisfacción personal vale más que todo el dinero que puedas ganar”, afirmó el dueño. Además, dejó de poner la tele porque “no la soportaba”: “Lo que veía me lo traía aquí y no podía estar triste, demasiado tenían ya ellas con lo que tenían”.

Una de las cosas que más le impactó de esos meses ha quedado para siempre en su memoria: “Queríamos montar a los niños en coches para llevarlos a una gala benéfica que había en el Palacio de Congresos. Acababan de llegar de Ucrania, un viaje que les llevó cuatro días y lloraban y se rompían a las puertas del vehículo por el miedo a volver a la guerra”, explicó el dueño.

Los clientes se implicaban en la causa y dejaban propinas. Aún así, Antonio reconoció que muchas personas ya se han olvidado de ellos. “Al principio se los veía más receptivos. Luego nos dimos cuenta que conforme pasaba el tiempo y se acababa ese ‘boom’ mediático, la gente dejaba de ayudar. La guerra no ha terminado, sigue ahí fuera y el conflicto está peor que nunca”, afirmó. Algunos vecinos del barrio le ofrecieron productos para que utilizase en las comidas, incluso personas de otros negocios. Está convencido de que si ocurriese otra vez volvería a actuar de la misma forma: “Lo que yo he vivido no se olvida, lo haría una y mil veces”. Además, anima a todo el mundo a colaborar con la causa: “Proyecto Hombre sigue acogiendo a estas personas y sigue necesitando ayuda. A veces pensamos que podemos ofrecer poco, pero si todos nos implicásemos conseguiríamos solventar las situaciones difíciles de muchas personas”. Con esta reflexión, Antonio Romo cerró la narración de un capitulo de su vida que se ha presentado en forma de regalo y que le ha ayudado a comprender la verdadera esencia del ser humano: volcarse siempre con el que más lo necesita.