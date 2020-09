La total ausencia de personal de Enfermería en la bolsa de trabajo no deja más elección a los responsables del Hospital a remunerar de forma extra a los trabajadores con los que ya cuenta. Así, se está pagando con 190 euros a las enfermeras y enfermeros que acepten trabajar de noche en sus días de descanso. Esta circunstancia también ha generado algún recelo entre otras categorías profesionales a los que no se les ofrece esa opción porque no existe escasez de personal en la bolsa de empleo y se pueden contratar sustituciones.