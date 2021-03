El Hospital descarta que el trombo de la salmantina sea un efecto adverso de la vacuna de AstraZeneca

Este viernes se notificó un posible caso de trombo en una chica tras recibir la vacuna de AstraZeneca en Salamanca. La afectada ya tiene el alta desde Urgencias y está en su casa con tratamiento.

Según fuentes hospitalarias, el trombo no se originó como reacción adversa a la vacuna y, por lo tanto, no ha sido notificado al sistema de farmacovigilancia. De hecho, la afectada fue vacunada en febrero y con un lote que no se corresponde al que está en estudio.