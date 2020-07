El Hospital de Salamanca ya trata la enfermedad que puede causar cáncer de esófago

Se diagnostica y resuelve mediante endoscopia y en los primeros días ya se ha tratado a dos pacientes salmantinos

“Ahora ya tenemos la solución en el Hospital de Salamanca, por lo que la preocupación es diagnosticar a todos los que no lo saben. Si se sabe que lo tienes se puede curar, pero si no lo sabes y evoluciona...”, advierte Juan Carlos Hernández, que cifra en “cerca de 6.000” los salmantinos que -por estadística- padecen este problema y todavía no han sido diagnosticados.

El presidente de la asociación de enfermos sugiere que un buen método para sospechar que se padece este problema es “tener reflujos dos o tres veces al día y durante varias semanas. De ser así conviene consultar el médico de familia para que te deriva al especialista de Digestivo”.

La concejala en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, añadió que “este tratamiento no solo beneficiará a los salmantinos, sino también a pacientes de Ávila y Zamora con un diagnóstico que supone la curación en la mayor parte de los casos. Contar con él en Salamanca supone para muchos enfermos y sus familias el fin del sufrimiento que implica una enfermedad de cáncer”.

En el año 2016 Ciudadanos preguntó por la cantidad de pacientes que sufrían este trastorno en Salamanca, las listas de espera existentes y la posibilidad de trasladar los equipos de una provincia a otra para no tener que movilizar a los pacientes. La respuesta de la Consejería fue que no se trata de una tecnología portátil como para moverla de un hospital a otro. El por entonces procurador y ‘preguntador’, Manuel Mitadiel, es el actual Gerente Regional de Salud y ha obrado la llegada de esta técnica endoscópica al Complejo Asistencial de Salamanca.