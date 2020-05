El Hospital de Salamanca usará la próxima semana el test serológico COVID más fiable

El Complejo Asistencial de Salamanca empleará la próxima semana una variante del test ELISA considerada como la más fiable en el mercado del diagnóstico serológico.

Se va a utilizar, inicialmente, a modo de contraanálisis en aquellos sanitarios que se están sometiendo a los test rápidos de anticuerpos y cuyos resultados están dejando muchas dudas.

En los últimos días se recibieron quejas tanto de profesionales del Hospital como de Atención Primaria que están convencidos de que su test ha fallado. De hecho, hay casos de sanitarios que estuvieron de baja por COVID -confirmado a través de PCR- y el test de anticuerpos les ha dado negativo: no hay rastro de la infección, pero tampoco de anticuerpos.

Fuentes hospitalarias apuntan que “la sensibilidad de estos test no es la ideal, pero no es un problema de este test concreto sino de la tecnología de inmunocromatografía en la que se basa. A cambio, tienen la ventaja de ser bastante específicos, y de poderse hacer en diez minutos en cualquier sitio: consultorios, farmacias, etc. Por eso son pruebas que siempre tienen que ir acompañadas de un test confirmatorio, para resolver cualquier duda”.

Es aquí donde entra el método ELISA que se realiza en laboratorios, aunque en el caso del Hospital se va a apostar por una variante más fiable: una quimioluminiscencia de micropartículas.

El planteamiento es muy similar al que se hace con cualquier ciudadano, con la diferencia de que a éstos solo se les ‘concede’ la prueba si tienen algún síntoma. Primero se les hace un test de anticuerpos y si da negativo -como tienen síntomas- se les somete a una PCR para confirmarlo. En el caso de los sanitarios, dado que se les está testando sin declarar síntomas recientes, se les hace una serología porque la PCR podría inducir a error.