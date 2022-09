El Hospital de Salamanca seguirá sin practicar abortos a pesar de la nueva ley

La nueva Ley del Aborto que el Consejo de Ministros ha bendecido -y que será una realidad a falta de la aprobación parlamentaria- no tendrá repercusión en el Hospital de Salamanca, donde no se realizan interrupciones voluntarias del embarazo y, por el momento, se seguirán sin realizar.

Fuentes sanitarias apuntan que la intención de los especialistas del servicio de Ginecología del Complejo Asistencial es la de declararse objetores en bloque y de una manera formal. Hasta ahora no era necesario inscribirse en el registro de objetores, pero así lo harán.

Desde el Hospital de Salamanca se recalca que “hasta ahora todos los especialistas del servicio de Ginecología han decidido no practicar las interrupciones voluntarias del embarazo y se estaban derivando los casos a una clínica de Valladolid. La idea que existe entre los actuales miembros del servicio es la de seguir haciéndolo así, pero siempre está abierta la posibilidad de que llegue un nuevo especialista en los concursos de traslados -de hecho se ha incorporado uno recientemente- y comunique que sí está dispuesto a practicar abortos, por lo que cambiaría la situación”.

El ministerio que dirige Irene Montero afirma que la nueva ley será “perfectamente compatible con el derecho a la objeción”, pero estipula: “Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada”.

En este sentido no habrá problema para los miembros del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Salamanca, puesto que ninguno de ellos practicaba abortos en la sanidad privada.

La jefa del servicio de Ginecología, María José Doyagüe, ya se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto y su mensaje siempre pone el acento en la necesidad de “desarrollar una normativa muy clara al respecto, que no dependa de la voluntad del servicio”. Doyagüe indica que no todos los ginecólogos del Hospital son objetores, pero la realidad es que no se van ofrecer voluntarios para asumir este tipo de procedimientos.

El sistema que se viene empleando desde hace meses conduce las necesidades de aborto entre el Hospital y los equipos de planificación familiar de Atención Primaria. Un proceso con mucho papeleo, historias clínicas anónima y una resolución que suele terminar en clínicas de Valladolid, o en el Hospital de Burgos cuando se trata de un aborto farmacológico.

La nueva ley que el Gobierno espera que entre en vigor antes de que termine la presente legislatura también elimina los tres días de reflexión, por lo que las mujeres se podrán tomar el tiempo que necesiten para decidir el aborto.

El presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, no ve “prudente” que una joven de 16 años pueda tomar una decisión así sin haberla consultado con sus padres y hace un llamamiento para que los jóvenes actúen de una manera “reflexiva y pensada”, como indicó días atrás. “El aborto no es como ponerse un pendiente y puede acarrear consecuencias. Desde el Colegio entendemos que el consentimiento solo se da cuando el paciente conoce toda la información al respecto y existe un periodo de reflexión”, apunta Santa Cruz.