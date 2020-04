El Hospital de Salamanca pone en marcha las videoconferencias con pacientes y familiares

Desde el hospital de Salamanca se ha conseguido mediante la televisión que existe en las plantas (no en las UCIS ni tampoco en alguna planta de Montalvos ni Fonseca), pero sí en casi toda la hospitalización, se pueda hacer una videollamada a los familiares de forma gratuita.

Luis Mateos, jefe del servicio de Informática, apunta que es muy fácil para personas jóvenes, pero no tanto para mayores. En caso de personas que no tengan móvil, en las plantas de hospitalización se ha recibido una donación de 10 móviles para que los pacientes llamen a sus familiares. Con este dispositivo “podremos enviarles la dirección URL para conectarse por videollamada. Y si aún así no son capaces, todos los médicos, enfermeras, técnicos y, en definitiva personal del hospital seguro estarán dispuestas desde su propio móvil a enviar esta dirección a los familiares".

Las videollamadas se han convertido en un gran apoyo durante esta crisis sanitaria del coronavirus, tanto en la vida de quienes estamos confinados en nuestras casas como en situaciones vitales más difíciles, como las hospitalizaciones, en total aislamiento de familiares y allegados.

Las videollamadas rompen el aislamiento del paciente, que además de recibir el apoyo de los sanitarios que le tratan, se siente reconfortado con la imagen y el aliento de sus algún ser querido. Esta humanización del Hospital de Salamanca se suma a iniciativas similares en otros puntos del país, donde los enfermos también tienen acceso a estas visitas virtuales que les ayudan a sobrellevar su soledad.

Familiares y pacientes se encuentran así más cerca durante esta crisis sanitaria sin precedentes, que ha encontrado en las nuevas tecnologías un aliado.