El Hospital de Salamanca, el más ‘caro’ de la Comunidad

La Consejería de Sanidad necesita la cifra de 1.418 millones de euros al año para mantener a sus trabajadores

El Hospital salmantino supone un desembolso anual de 105 millones de euros en sueldos. Le sigue de cerca León -con 93 millones- y el área oeste de Valladolid, que incluye una parte de la Atención Primaria pucelana y el Río Hortega, alcanzando los 97 millones de euros.

Las retribuciones por carrera profesional en el Hospital de Salamanca superan los 6,2 millones de euros, mientras que la atención continuada implica desembolsar otros 21,5 millones de euros adicionales.

Solo hay un concepto en el que el Hospital de Salamanca no es el más ‘caro’ de la Región y es el de las sustituciones: la contratación de personal temporal para cubrir bajas por enfermedad, vacaciones, asuntos personales, etc. El Hospital necesitó durante el pasado 2018 casi 10,8 millones de euros para tapar esos huecos con contratos de unos días o semanas. Le superan los hospitales de León (14 millones) y el Clínico de Valladolid (10,7). Se trata de un dato con una lectura positiva. Dado que Salamanca tiene el Hospital con mayor número de trabajadores, resulta encomiable el hecho de no tener el mayor porcentaje de bajas que necesitan ser cubiertas.

Respecto a la Atención Primaria, los centros de salud y consultorios de Salamanca mueven cada año -los últimos datos son de 2018- casi 38,7 millones de euros en sueldos. La carrera profesional engorda la cifra en 3,6 millones más y la cantidad irá a más a medida que se reconocen nuevos grados como consencuencia de las últimas sentencias.

La atención continuada es la asistencia que se presta fuera del horario habitual. Es decir, de 15:00 de la tarde a 8:00 de la mañana en días de diario, y durante las 24 horas de los sábados y los domingos. Los trabajadores que el pasado año asumieron esa responsabilidad en los puntos de atención continuada (PAC) y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ingresaron 12,5 millones de euros adicionales.

Las únicas provincias que superan esta cifra son algunas de las que funcionan como gerencia conjunta -primaria y hospital bajo una misma gestión- como son las de Ávila, Palencia, Segovia, Zamora y Valladolid Oeste.

La suma de sueldos, carrera profesional, guardias, sustituciones, gastos de formación y otros conceptos arroja una cifra cercana a los 60 millones de euros en la Atención Primaria de Salamanca.