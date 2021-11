El Hospital de Salamanca ampliará sus stocks frente a la posible crisis de suministros

La crisis mundial de suministros y transporte preocupa, pero no afecta en el Complejo Asistencial de Salamanca: no están existiendo problemas de desabastecimiento, pero se tomarán algunas medidas para acumular un stock -sobre todo de productos plásticos- que permita sobrellevar en el futuro posibles cortes de suministro.

Desde la dirección del Hospital se asegura que “no hay constancia de problemas actualmente” y se apunta que al tratarse de un hospital relativamente grande, el trato con los proveedores es muy estrecho y la cartera de clientes es grande. Es decir, en caso de desabastecimiento, los proveedores tienden a priorizar a ‘buenos compradores’ como el Hospital de Salamanca frente a pequeñas clínicas u hospitales menores.

Además, es un Complejo acostumbrado a trabajar con todo tipo de fabricantes, por lo que tiene suficiente cintura para buscar alternativas de mercado. “Se demostró durante la pandemia que, salvo las roturas mundiales de stock, conseguimos bastante material sin grandes fallas de suministro”.

Este diario ha consultado con profesionales de diversos servicios hospitalarios donde el consumo de productos plásticos es constante y la respuesta es la misma: “De momento no hay problemas”, aunque sí indican que los productos que más pueden inquietar son “las pipetas, los tubos o las jeringuillas”.

“Desde el pasado año existen dificultades para la compra de juntas de pipeta, pero por una rotura de stock mundial a causa del covid”, explican desde el departamento de compras, que añaden: “Es cierto que algunas empresas informaron la pasada semana de posibles retrasos a causa de los problema con el transporte marítimo, pero prometen solventarlo utilizando el transporte aéreo, de manera que en el Hospital no lo notamos”. Cuando el problema son los suministros, y no el transporte, algunas casas comerciales están ofreciendo “productos alternativos porque no hay del que se ha solicitado”, pero sin que eso suponga un incremento del coste.