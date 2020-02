El Hospital de Salamanca, a un paso de poder atender todos los ictus las 24 horas del día

Asume el cargo con entrega total. Su talante supone una línea continuista con su antecesor, José Carlos Gómez, y lo tiene claro: “El día que deje de ser como soy, lo dejo”.

–¿Pasar de la jefatura de Pediatría a la dirección médica es mucho cambio?

–La decisión no fue fácil porque llevaba 25 años dedicándome a la asistencia y al niño crítico. Me encanta mi trabajo y, de hecho, hice guardias hasta el último día. Mi primera idea fue decir ‘no’, pero una de las razones por las que acepté el cargo es porque el Hospital tiene ahora mismo un equipo directivo excelente, me han ayudado desde el principio y la transición fue muy fácil. ¿Diferencias? Muchas porque cuando estás en un servicio tienes una visión parcial del mismo, pero cuando sales lo ves todo desde otro prisma. Lo que he intentado hacer desde el primer día es conocer bien el Hospital: dialogar con la gente y vernos. La segunda parte será la visión del nuevo Hospital, que el actual equipo lleva años preparando y tienen una inercia de trabajo tremenda.

–¿Cómo se toma que la gente dijera que usted es muy buena gente cuando se anunció el nombramiento?

–Que digan eso de ti me parece positivo, pero ser buena gente no es sinónimo de ser moldeable. En mi servicio ya he sido ejecutor de algunas acciones, pero no por eso dejé de tener buena relación con los compañeros.

–Se enfrenta a las listas de espera. ¿Se pueden solucionar con el personal que hay o hace falta más?

–Ahora estamos publicando las listas de espera reales, incluyendo a los pacientes que estaban pendientes de asignar fecha y que es uno de los grandes retos que nos ha planteado Sacyl en sus líneas estratégicas. Lo importante no es solo el número. Si tienes mucha capacidad para atender pacientes y lo solventas cada mes no importante el número que tengas. Importa la demora media y, sobre todo, la prioridad. También debemos controlar la entrada de nuevas peticiones y trabajar con Primaria para adecuar esas entradas. Que no vengan pacientes para consultas o pruebas que realmente no están indicadas. Luego, en cuanto a aumentar el personal está claro que es una de las cosas que hay que hacer, pero el gran problema es que no hay facultativos suficientes para contratar en las bolsas de trabajo y cuesta encontrar a especialistas para cubrir las bajas. También se acaban de externalizar algunas operaciones de Cirugía General, Traumatología y Urología, pero a medio plazo los planes son otros.