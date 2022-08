El hielo se agota en Salamanca: “No habíamos visto esta situación en la vida”

La limitación de venta de bolsas de hielo por cliente en algunos supermercados anunciaba ya la semana pasada un cercano ‘apocalipsis’ que terminaría con las reservas de hielo con que se abastecen a Salamanca. A pesar de que trabajadores como Ángel Alonso, de una empresa distribuidora de hielo de la provincia no atribuía mucha gravedad al asunto y calificaba de “psicosis” lo que se estaba viviendo, la situación parece estar llegando a límites que no esperaba hace tan solo siete días. Su compañero Iván Sierra reconocía ayer que en los 14 años que llevan con el negocio no se habían enfrentado a esta escasez nunca. “No habíamos visto esto en la vida”, expresó a este diario. En la misma línea opinan Óscar Vaquero y Fernando Mangas, dos empresarios más veteranos en el negocio que llevan repartiendo hielo por la provincia desde hace 38 y 32 años, respectivamente. “Algo parecido pasó en 2003, pero mis clientes estaban cubiertos en todo momento, y ahora no llego a satisfacer toda la demanda”, reconocía Mangas.