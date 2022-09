El grupo Patáx desafía a la lluvia y ameniza la Plaza Mayor

El grupo madrileño Patáx no ha pasado desapercibido en la tarde noche de este lunes en el ágora salmantino, en el que ha congregado a todos los aficionados de las ‘transformaciones’, convirtiendo clásicos del pop y vertiendo en ellos buenas dosis de jazz, flamenco, funky y soul.

Y para mañana...

The Velvet Candles, un quinteto vocal de Barcelona, ofrecerá un espectáculo que promete rememorar el espíritu de las décadas doradas del rock & roll de los años 50. A las 20:30 horas comenzará el concierto en la Plaza Mayor.

El grupo presentará a los salmantinos su repertorio lleno de clásicos del género y composiciones propias, tanto a capela como con banda de acompañamiento, para brindar un show lleno de ritmo y buenas vibraciones al ritmo del estilo vocal “doo wop”.

A principios de 2008 comenzaron cantando a capela por las calles barcelonesas. Actualmente poseen tres discos, “The story of our love”, “Today” y “The Velvet Candles sing their favorites”, con los que han recorrido clubes y festivales por España, Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia, Holanda o Finlandia.