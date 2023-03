El grupo de mujeres salmantinas que se unen frente a la soledad

En un acogedor salón en las entrañas del barrio Vidal salmantino, 15 valientes mujeres de entre 65 y 95 años se reúnen cada día para combatir su soledad y crear vínculos. Con mil historias de vida y superación sobre la mesa, comparten su tiempo junto a Mercedes, su ángel de la guarda. Cada mañana, la monitora prepara con esmero una actividad y planifica cada fracción de tiempo para que ellas vuelvan a su casa con una sonrisa. Así lleva siendo durante los casi veinte años de trayectoria del programa. Dando visibilidad a su labor como mujeres del hogar, han conseguido una gran meta: valorarse a ellas mismas y darse el lugar que merecen.

Mercedes explica el programa haciendo hincapié en la importancia de poner el foco en las personas mayores: “Ellas son las ‘invisibles y el programa de ‘Educación en la calle’ con mayores es un espacio donde se sienten seguras y a gusto cada día. Muchas de ellas son personas que pasan gran parte de su día en soledad por su condición de viudas o por otros aspectos”.

Es día de manualidades y labores y no faltan las cartulinas, las tijeras, las agujas y las lanas a lo largo de la mesa. “Hay que arreglarse, ponerse guapas, ir a la peluquería, ponerse el pañuelito y salir a la calle”, comenta Mercedes a una de las señoras al inicio de la sesión. Conocerse en las actividades les está permitiendo hacerse amigas: “Los fines de semana quedamos siempre para tomar café. Así no nos quedamos en casa”, afirma una de ellas. Están trabajando en una actividad relacionada con el Día de la Mujer: “La gente tiene que valorar lo que es la mujer mayor. Tenemos unos valores que la sociedad debe reconocer. Vamos a intentar dar visibilidad a lo que somos”, reconoce Anita, mientras las demás asienten orgullosas. Mercedes afirma que ASECAL ya es una gran familia: “Es una labor oscura que no se ve. Es una forma de dar cariño y amor. Esto es como la manta que todo lo tapa. Aquí se arropan unas a las otras, a pesar de las mochilas que les ha dejado la vida”. Las integrantes, alrededor de la mesa, hacen balance de lo vivido en los últimos años.

“El año pasado fuimos a la Universidad a explicar lo que siginifica este ratito de encuentro. No sabes la ilusión que sentimos. Estábamos como cuando vas a ver al novio. Ninguna de nosotras habíamos pisado jamás la Universidad y el hecho de que los alumnos nos escuchasen con tanta atención fue muy bonito”, reconoce Anita. Eugenia también añade: “En la vida pensé que iba a vivir ese momento alguien como yo, que nunca ha estudiado. De repente, me vi rodeada de jóvenes que me estaban escuchando con atención. Fue uno de los días más bonitos de mi vida”. También recuerdan la importancia de amar a la familia. “No hay que descuidar a los abuelos, hay que valorarlos y quererlos. Desde pequeños, pensamos que sabemos todo y no es así. La vida es la que enseña”, recalca Josefa. Anita, a su vez, añade: “Mientras se tiene, no se valora. Luego te llevas las manos a la cabeza cuando llegan las pérdidas”.

No falta una severa opinión de la actualidad de la mano de estas mujeres, que representan la voz de la experiencia. “Las relaciones han cambiado mucho. Ahora, no se respeta ni se valora a la mujer. Para forjar una vida en común, hace falta un respeto mutuo”, afirma Rosi. Ana María, sin embargo, decide hablar de la evolución del papel de la mujer desde su juventud: “Hay más libertad. En esa época, las madres no nos dejaban hacer nada. No teníamos ni cuenta bancaria. Tampoco el carnet de coche y muchas tuvimos que dejar de trabajar cuando nos casamos porque los maridos así lo decidieron”, reconocen. Todas ellas disfrutan ahora de un espacio “tan suyo” que les ayuda a entenderse y a escucharse. Mercedes y ASECAL les han dado las alas para ser su mejor versión y para sentirse con más fuerza que nunca.