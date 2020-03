El gran y merecido homenaje a Beethoven en Salamanca con un protocolo especial por el coronavirus

En 2020 el mundo celebra el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven (1770-1827) con lanzamientos discográficos, ciclos, certámenes o exposiciones. La Royal Opera House tira la casa por la ventana con ‘Fidelio’, única ópera que compuso el genio de Bonn. Convoca al tenor más popular del planeta, el muniqués Jonas Kaufmann; a Antonio Pappano, batuta tan apasionada como perfeccionista; y al solicitadísimo Tobias Kratzer (1980). El escenógrafo alemán, premio Faust en 2018 por ‘El ocaso de los dioses’ en Karlsruhe, entusiasmó por partida doble el pasado curso: en Lyon con un Guillaume Tell con guiños a La naranja mecánica, y en Bayreuth con su chocante Tannhäuser, de falsa apariencia satírica.

En su debut en Covent Garden -entradas agotadas en 24 horas-, convierte en virtud una de las dificultades de esta ópera: la falta de continuidad. Al principio, parece una comedieta costumbrista, sobre una mujer -la valiente Leonora- que se infiltra en una cárcel disfrazada de hombre, bajo el nombre de Fidelio, para salvar a su marido, preso político. Poco a poco, desde la aparición del malvado Pizarro, Beethoven se inclina hacia el drama, que remata como un canto por la libertad. Kratzer, acertadamente, ambienta los dos actos por separado: sitúa el primero en la Revolución Francesa, con vestuario de época y una atmósfera de terror; el segundo, en cambio, es moderno y atemporal. En una sala blanca y diáfana, el coro -de negro- observa con pasividad al prisionero: una alusión directa a nosotros, al público, cómplice de injusticias.

Sin embargo, la estrella de la función se llama Lise Davidsen. La joven soprano noruega (1987), “una voz entre un millón” según Pappano, se estrena como protagonista en Londres. Para la crítica, es la mejor Leonora de este siglo gracias a su timbre atractivo y homogéneo en todos los registros, su potencia, elegancia y aparente facilidad.

‘Fidelio’ se emitirá en directo en Cines Van Dyck el martes 17 de marzo y con un protocolo especial por la crisis del coronavirus. Se proyectará en dos salas, para repartir a los espectadores (se ocupará alrededor de 1/3 del aforo de ambas). Además, se aplicará desinfectante en las instalaciones y se facilitará gel de desinfección a los asistentes.

Con ‘Fidelio’, Beethoven elevó el singspiel (género que combina el canto y los diálogos hablados, como la zarzuela) a sus cotas más altas. Se adelantó décadas al drama musical romántico con un desarrollo fluido, propio del cine, y una orquesta protagonista para la que duplicó el número de integrantes: de los 40 miembros de Mozart a más de 70. Esto favoreció su estilo, basado en la variación de los mismos temas con diferentes sonoridades y dinámicas.

Si Wagner lo consideraba “el padre del drama musical alemán” se debe a que en él no hay arias efectistas que aspiren a la belleza per se: todo está al servicio de las ideas. Las voces actúan como un instrumento más. Aun así, encontramos números imborrables como el celestial cuarteto Mir ist so wunderbar, el canon perfecto; o el coro de los reclusos, que salen de sus celdas y avanzan a tientas con un motivo ascendente de la orquesta que parece una mano tendida. En ese instante Beethoven trasciende la música, crea un símbolo universal. Leonard Bernstein dijo que tenía “teléfono directo con Dios”.

Aun así, Fidelio le costó una década de quebraderos de cabeza. Para una vez que encontró un libreto de su agrado (traducido al alemán por Josef Sonnleithner a partir del original francés de Bouilly, sobre un hecho real), tuvo mala suerte en su estreno. Fue en 1805 en Viena, con el título de Leonore. El ejército napoleónico había invadido Austria, y el público lo formaban soldados franceses que no entendían nada. Apenas duró tres funciones. Tampoco le iría mejor en 1806, ya condensada en dos actos. Solo a la tercera, más concisa, fue la vencida, en 1814.

Sumido en una crisis existencial por su sordera, el músico se abrazó a los ideales revolucionarios: la justicia, la búsqueda de la verdad, el sacrificio. Convicciones del primer autor de la historia que se definió como tal, y que escribió no sobre lo que le ordenaban, sino sobre lo que sentía. Hoy Fidelio conserva la fuerza de un manifiesto atemporal de hermandad. De hecho, al final de la II Guerra Mundial, muchos teatros reabrieron con ella.