El gran problema por el que iniciamos la desescalada a ciegas

Ya estamos en la calle. Ya hemos comenzado la desescalada. Pero la hemos empezado totalmente a ciegas y con un nivel de contagios por coronavirus todavía demasiado alto, sin que se le hagan test a todas las personas que presentan síntomas.

Pero el gran problema de esta desescalada no radica en el número de test. Que también. La clave está en que no se están rastreando a los contagiados para aislarlos tanto a ellos como a todos sus contactos. La experiencia de los epidemiólogos a la hora de luchar contra una pandemia se basa en encontrar el foco, hallar con quién ha estado en contacto y aislarlos a todos. Y eso, desde el mes de marzo, cuando se desbordó el sistema sanitario como consecuencia del elevado número de contagios y casos graves que acudieron a los hospitales, no se ha hecho.

El Gobierno español parece que ni se lo plantea y se echa en manos del estudio de seroprevalencia, que servirá como estadística para ver la situación actual del virus, pero no tendrá efectos prácticos a la hora de romper la cadena de contagios.

La Junta de Castilla y León presentó este lunes su plan de desescalada que enviará al Gobierno. Esta estrategia defiende que la desescalada se haga atendiendo las zonas básicas de salud en lugar de la provincia. Y para ello, anunció que los centros de salud tendrían profesionales dedicados a rastrear el origen de los contagios y posibles contactos para evitar nuevos brotes sometiéndoles a todos a test PCR. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, no detalló en su comparecencia ni el número ni si serán médicos o enfermeros que además de su trabajo asistencial harán de ‘rastreadores’.

Hace veinte días, la consejera dijo que la dirección general de Salud Pública había propuesto poner en marcha a los médicos centinela que existen para el seguimiento para de la gripe y utilizarlos también en la epidemia del COVID. Desde ese anuncio no se ha vuelto a tener noticias de ellos o si están realizando este trabajo. La red centinela sanitaria de Castilla y León tiene en la provincia de Salamanca a 35 personas voluntarias en esta campaña de la gripe. Trece de ellos son médicos de Atención Primaria, tres son pediatras, quince son enfermeros y también hay cuatro técnicos. Con este número de personas y con sus compañeros de otras provincias se cubre solo un 5% de la población de Castilla y León, según viene reflejado en la página web de la Junta. Evidentemente, cuando el coronavirus golpeó fuerte en Salamanca prevaleció su trabajo asistencial sobre cualquier otro.

De hecho, Ignacio Rosell, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro del comité de expertos que asesora a la Junta de Castilla y León en esta crisis, ha señalado durante estos días en varios medios de comunicación nacionales que “llegó un momento, a mediados de marzo, en el que llamabas a un familiar de un infectado, colgabas, te ponías a actualizar su ficha y al segundo sonaba otra vez el teléfono. Así las 24 horas del día. Era imposible, todo se desbordó. Dejamos de rastrear contactos y seguimos sin poder hacerlo. Y eso es preocupante”.

En los inicios de la crisis, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, el diputado de Vox por Salamanca, Víctor González, reclamó en sus redes sociales medidas como las que se tomaron en Corea del Sur para frenar la expansión del Covid-19, donde gracias a una aplicación cada persona que tenía síntomas registraba sus datos, pedía hora para la realización del test del coronavirus en un “drive in” y le hacían la prueba sin necesidad de bajarse del coche. La persona recibía a las 24 horas en su propio teléfono móvil “los resultados del test” y si daba positivo se le exigía una “cuarentena obligatoria en su domicilio de quince días”. Además, la aplicación, al haberle registrado geo posicionalmente permitía al gobierno detectar si la persona afectada realizaba la cuarentena o no. Esta actuación fue todo un éxito y se ha puesto como ejemplo en la lucha contra la pandemia. El Gobierno español ni lo ha intentado.

Por lo tanto, en estos momentos a ningún positivo se le está haciendo una encuesta de hábitos de vida para rastrear dónde ha podido contagiarse: ¿En el supermercado? ¿Tirando la basura? ¿En el transporte público? Ni tampoco se está estudiando a sus contactos.

En otros países como EEUU ya preparan un “ejército” de rastreadores de contactos de infectados por coronavirus, algo que ya se ha venido haciendo en Taiwan, Corea del Sur, Islandia o Alemania con muy buenos resultados.

Mientras los gobiernos central y autonómico se deciden por un plan, el virus sigue propagándose sin más control que el del confinamiento de más de 50 días que llevamos toda la población y con un inicio de la desescalada totalmente a ciegas con grandes posibilidades de rebrotes.