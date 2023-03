El gran problema de la nueva ley de universidades: “Está bien desprecarizar, pero para eso hace falta dinero”

Falta financiación. Universidad, Junta y oposición coinciden en que la LOSU supondrá un aumento de los costes de las instituciones académicas, pero la ley no lleva aparejada financiación adicional. “En parte derivan el problema a las comunidades y eso es un problema”, reconoce el vicerrector de Profesorado, David Díez, y añade: “Está bien desprecarizar, pero para eso hace falta dinero porque si bajan las horas de ayudantes y de asociados, aumentarán las necesidades y habrá que incrementar el número de profesores, pero para eso necesitamos un aumento de la transferencia de la Junta”.

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, es consciente de la complicada situación a la que van a tener que hacer frente: “La Junta ya mostró su desacuerdo con la Ley de Universidades, que sigue adoleciendo del principal problema: falta de financiación”, recuerda la consejera, que también lamenta que el texto de la ley carezca de “algo tan elemental como un marco común que permita hablar del sistema universitario español y no de 17 sistemas independientes”.

Ahora la Consejería de Educación tendrá que trabajar mano a mano con las universidades para ver cómo se implanta la ley de manera que sea lo menos perjudicial posible para el sistema de educación superior de Castilla y León. “En 20 días las nuevas figuras de profesorado ya no serán de contratado doctor, sino de profesor permanente laboral, pero habrá que ver cómo se hacen porque en Castilla y León no tenemos necesidad de esta nueva vía laboral”, reconoce el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca sobre una de las novedades de la ley.

“Las universidades españolas no merecen una ley que no resuelve nada, lo complica todo y también lo encarece”, ha lamentado la portavoz de Universidades del Grupo Popular, María Jesús Moro, que se muestra muy crítica con la ruptura que se establece en el sistema de acreditación al establecer que quede en manos de las agencias regionales. “El diseño de la ley pone muchas piedras en el camino al respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, añade la diputada salmantina.

Al respecto, Federico Martín, presidente de CSIF en Salamanca, comenta: “Con esta ley se diversifican las figuras docentes, pero no para mejorar el sistema, sino que hace universidades diferentes según la comunidad autónoma, de manera que si no se corrige estamos abogando a la universidad al sistema americano donde el título no vale lo mismo por ser un título, sino en función de la universidad en la que se ha sacado”. Por su parte, Guillermo Bueno (ANPE) considera que “perjudica los planes de formación del futuro docente y no busca la calidad educativa, sino otros intereses”.