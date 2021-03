La transformación de la Escuela de Ávila en Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional comienza a tomar forma, sin embargo, parece que el proyecto no será el previsto inicialmente. Según denuncian varias organizaciones sindicales policiales, el Ministerio del Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska, planea dividir la formación universitaria de la Policía Nacional en dos centros que, además, podrían estar adscritos a dos instituciones académicas, de forma que la Universidad de Salamanca perdería la exclusividad que ha mantenido durante años gracias al buen trabajo de sus profesores, según las valoraciones de los agentes que reciben sus clases.

El borrador del Real Decreto por el que se creará el centro universitario de formación de la Policía Nacional deja abierta la puerta a esta posibilidad: “Se crea, ubicado en la Escuela Nacional de Policía, y dependiente de la División de Formación y Perfeccionamiento, el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, con sede principal en la ciudad de Ávila. Sin perjuicio de lo anterior, el Centro podrá disponer de otras sedes para el correcto desarrollo de sus actividades”, y añade en otro punto: “La adscripción del centro a una o varias universidades públicas de las que dispongan de amplia experiencia docente e investigadora, se acordará por el ministro del Interior, conforme lo previsto a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades (...) y se formalizará mediante un convenio de adscripción entre el Ministerio del Interior y la universidad o universidades correspondientes”.

Al respecto, representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que lo que les han transmitido las altas instancias es que habrá una parte adscrita a la Escuela de Ávila y otra al actual Centro de Promoción de Carabanchel y que cada uno de los centros estará adscrito a una universidad, probablemente a las de Salamanca y Alcalá de Henares. Los sindicatos UFP y JUPOL confirman este planteamiento sin concretar nombres.

“Nosotros seguimos defendiendo que la totalidad del centro universitario tiene que estar en Ávila, que es donde se desarrolla una gran parte de la formación. Es verdad que hay algún proceso selectivo y cursos de capacitación en Carabanchel, pero la gran parte es en Ávila y por eso tiene que centrarse allí el centro adscrito y no tiene que haber dos universidades que tutoricen el programa curricular, con que haya una de referencia y que sea la adscrita a Ávila, es suficiente”, aseguran desde el SUP, sindicato que se opone a la división y apoyan al Estudio de Salamanca como centro de referencia. “Dentro de nuestra carga lectiva, el curso de Policía es un año y el de prácticas es otro y ambos dependen de Ávila, mientras que el curso de oficial, que depende de Carabanchel, son unos meses al igual que el de subinspector, y luego tenemos el de ejecutiva de 2ª, que son otra vez tres años de carga lectiva, que depende de Ávila, así que el 60-70% de la carga lectiva de un inspector que haya promocionado a través de promoción interna la hace en Ávila”, argumentan representantes del SUP.

En esta línea, desde JUPOL señalan que consideran más oportuno que sea Ávila, mientras que los de UFP consideran lógico que una parte esté en Madrid, pues es donde están 22.000 de los 68.000 policías.

De momento, la Universidad de Salamanca no ha recibido ninguna noticia al respecto y, según explica el rector Ricardo Rivero, responsables de los departamentos están desde hace semanas elaborando las propuestas de planes de estudio con los responsables de la División de Formación y Perfeccionamiento. “En el momento que yo viera cualquier rectificación en el sentido de sustraer la formación a Ávila para llevar a otro lugar o no poner énfasis en la adscripción a Salamanca, denunciaría la situación”, afirma Rivero.

De momento ya han alzado la voz los diputados del PP, que ha expresado su preocupación mientras los del PSOE reiteran su compromiso con Salamanca y Ávila.