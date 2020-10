El Gobierno deja a Salamanca sin la ayuda al patrimonio, que sí llega a municipios ‘amigos’

El Ministerio de Cultura no apoyará económicamente el proyecto de convertir el edificio del Cerro de San Vicente en un museo de la “Salamanca desaparecida”. No concederá al Ayuntamiento de la capital ni un euro de los 170.000 con los que en 2020 están dotadas las ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, según se desprende de la resolución firmada por la subdirectora general de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, Pilar Barrero, dependiente del departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes. Aunque la solicitud del Consistorio charro fue una de las 47 admitidas en esta convocatoria por cumplir todos los requisitos exigidos —otra decena fueron excluidas—, no figura en el listado de 33 entidades locales y agrupaciones de municipios entre los que repartirán los fondos consignados. De hecho, ni siquiera aparece entre los proyectos que, aunque les han sido denegados, se contemplan como posibles suplentes. Tal es así que técnicos del Consistorio se pusieron en contacto con el Ministerio para obtener información sobre el motivo por el que se habían denegado la pequeña cantidad. Eran menos de 14.000 euros los solicitados para redactar el proyecto museográfico de la exposición sobre el patrimonio histórico perdido principalmente durante la Guerra de la Independencia. La respuesta fue que esta iniciativa no había obtenido la puntuación suficiente para acceder a la financiación, una puntuación que, por otra parte, no figura en ninguno de los documentos publicados por el Ministerio tras la resolución de las ayudas.

De acuerdo con la documentación que figura en la web de Cultura, de los 170.000 euros consignados para estas ayudas, se concederán finalmente 462.750 euros. Conforme a las puntuaciones que el comité de valoración ha dado a cada proyecto, cuatro de cada cinco euros de esos fondos acabarán en las arcas municipales de corporaciones municipales o entidades gobernadas por el PSOE, en solitario o en coalición con otros partidos. Casualidad o no, el 80% de las subvenciones serán para iniciativas presentadas por ayuntamientos y asociaciones de municipios a cuyo frente se encuentran dirigentes socialistas. El 86% si se tienen en cuenta “socios” o partidos afines al Gobierno de Pedro Sánchez, como Compromís. Entre los beneficiarios se encuentran los municipios de Mérida —que recibe la mayor cuantía—, Toledo, Valencia —gobernado por Compromís y PSOE—, Segovia, Úbeda, Alcalá de Henares, Astorga, Hellín (Albacete), Tobed (Zaragoza), Mosqueruela (Teruel), San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Bárcabo (Huesca) o Tarragona —con un Gobierno de ERC y En Comú Podem—, entre otros. Y de la misma forma ocurre con entidades presididas por militantes del PSOE, como la Asociación de Municipios Camino de Santiago, Asociación Territorio Mudéjar, el Consorcio de la Colonia Güell o el Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial de Sevilla. Solo tres consistorios gobernados por el PP (Selva, Calatayud y Soller) han conseguido hacerse un hueco este año en las ayudas para bienes declarados Patrimonio Mundial. Entre ellos, el Ministerio repartirá 43.800 euros, un 9,5% de la cuantía total de las subvenciones, y otros 15.246 irán para la localidad de Puente Viesgo, donde gobierna el Partido Regionalista de Cantabria.

Aún así, de la consignación económica para esta convocatoria quedarían sin adjudicar 7.249,65 euros que el Ayuntamiento de Salamanca parece no merecer, según el criterio del Ministerio de Cultura. Y eso, a pesar de que el Gobierno de Carlos García Carbayo (PP+Cs) ya fue comedido y no quiso pedir mas que 13.608,5 euros para esta intervención, con la que quiere dotar de contenido museográfico a un edificio construido de cara a la celebración de la Capitalidad Cultural Europea en 2002, que integra los restos del convento benedictino de San Vicente y que mereció el Premio Nacional de Bellas Artes por su diseño y respeto al patrimonio histórico.