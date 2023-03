El Gobierno da prioridad a gays y trans en el empleo: “¿Cómo evitar las estafas?”

La nueva Ley de Empleo ha traído una novedad importante hacia los colectivos que incorpora la norma como prioritarios a la hora de acceder a un empleo: por primera vez se incluye a las personas gays, lesbianas, bisexuales, y “especialmente transexuales”, tal y como enfatiza la norma.

Sin embargo, la legislación ha provocado muchas dudas para su puesta en práctica. La principal duda reside en cómo acreditarán su condición sexual para beneficiarse de esta medida, cuando en otras condiciones del ámbito laboral (como por ejemplo una entrevista de trabajo es ilegal preguntar por la orientación sexual). Aunque está pendiente el desarrollo de la norma, sindicatos y asociaciones LGTBI+ de Salamanca plantean la importancia de que el desarrollo de la norma se haga de forma correcta para evitar que haya que hacer correcciones como en la ‘Ley del Solo sí es sí’.

El presidente de Iguales Salamanca, Oliver Ramos, considera “positiva” la norma pero señala que debe ser “una línea prioritaria”, pero no “caer en generalizaciones”. “No por el hecho de ser gay se debe haber sufrido discriminaciones, pero sí es un hecho que en el 80% de las personas transexuales no trabajan o lo hacen en la economía sumergida”, resalta. Por ello, señala que la norma debe de ir acompañada de un trabajo de “acompañamiento y no de cuestionamiento” para una norma que califica de “compleja” por la dificultad para su aplicación.

En la misma línea, se muestra Federico Martín, de CSIF Salamanca, que señala que es difícil poner mecanismos para que haya personas que se aprovechen de esta condición para acceder a su prioridad. Por ello, aunque señala que la base de la norma es “buena” deja en manos de los funcionarios del Servicio Público de Empleo estas acciones ya que, por el momento a falta del desarrollo normativo, bastará con una declaración personal. Por tanto, estos demandantes de empleo solo tienen la obligación de acreditarse “de buena voluntad”, pero no hace falta presentar ningún documento público u oficial.