La negociación para la implantación de las 35 horas de jornada laboral en la Junta está viviendo en un tira y afloja todas las semanas. En la actual toca un nuevo acercamiento en las posturas que defienden el Gobierno regional y los representantes después de la nueva reunión mantenida este martes. De hecho, y tras el encuentro precedente en el que las posiciones de ambas partes se distanciaron, las conversaciones mantenidas entre el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han puesto de manifiesto que la distancia que les separa es ya de solo cinco meses para la vuelta a las 35 horas.

Hace una semana, el Gobierno regional puso sobre la mesa de la negociación que los más de 84.000 empleados públicos de la Junta, alrededor de 10.700 en Salamanca, regresaran a la jornada semanal de 35 horas en diciembre de 2020, además de mantener el horario de verano —de 35 horas y no de 37,5— entre junio y septiembre. Este martes, la propuesta que hizo llegar el consejero de Presidencia fue mejorada. Todos los trabajadores de la Administración volverían a las 35 horas el próximo 1 de junio. Ángel Ibáñez precisó que de esta forma la Junta podría abordar la medida “desde un puesto de vista económico y organizativo”.

El planteamiento del Gobierno regional no convenció a los representantes sindicales, que pidieron un receso en la reunión para discutir entre ellos una contraoferta común. La idea que plantearon a la Junta mantiene la implantación de las 35 horas a partir del 1 de enero para todos los empleados públicos. No obstante, introdujeron un matiz. En determinados puestos de sanidad y educación, por un tema de organización del curso escolar o de calendario de turnos o intervenciones quirúrgicas, no sería posible aplicar de manera real esas 35 horas desde el comienzo del año.