El Gobierno abre la puerta a eliminar definitivamente el tren nocturno entre Salamanca y Lisboa

La representante del Ejecutivo justificó la probable eliminación de estos trenes por los tiempos de viajes más competitivos que ofrece la Alta Velocidad frente a los trenes nocturnos. Sin embargo, no planteó si eso supondría una mejora de las frecuencias en los viajes actuales o, como viene ocurriendo con el resto de enlaces de Madrid, Salamanca volverá a perder una nueva frecuencia. Este servicio permitía dotar de dos enlaces con la capital de España que hasta su puesta en marcha no existían (uno a las 22:40 horas para regresar de Madrid o uno a las 06:15 horas para viajar a la capital de España). Con motivo de la pandemia y el cierre ferroviario, el Gobierno aprovechó para interrumpir el servicio de este tren. Ni en la primera desescalada, ni en la actualidad el Ejecutivo se ha planteado recuperarlo. Y por supuesto, no ha planteado una alternativa.

Los diputados salmantinos del PP registraban varias preguntas por escrito en las que avisaban al Gobierno que el Estado de Alarma no podía valer de “falsa coartada” para liquidar las comunicaciones ferroviarias de Salamanca con Madrid y otros territorios. El tiempo les ha venido a dar la razón ya que Renfe no da una respuesta afirmativa a la recuperación de las frecuencias con Madrid y suma nuevos servicios a los que retirar la comunicación. El confinamiento perimetral se ha convertido en la excusa perfecta del Ejecutivo para acabar con los servicios que considera “infrautilizados” para optar por la Alta Velocidad. En los lugares donde no existe o no hay alternativa, se opta directamente por el cierre.